המסר של נתניהו לאזרחי לבנון לע"מ

ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הערב (רביעי) מסר ישיר לאזרחי לבנון, ובו הדגיש כי ישראל אינה רואה בהם אויב, אלא פועלת נגד ארגון חיזבאללה.

"ישראל איננה במלחמה אתכם. אנחנו במלחמה נגד חיזבאללה, שלקח את המדינה שלכם כבת ערובה, שעושה את דברה של איראן, ומשתמש בשטח שלכם כדי לשגר מתקפות טרור נגד ישראל", אמר נתניהו.

ראש הממשלה פנה לאזרחי לבנון והזכיר את מצבה של המדינה בעבר, לפני התחזקות השפעת איראן וחיזבאללה. "האם אתם זוכרים את לבנון לפני שאיראן וחיזבאללה הפכו אותה לסיוט? זוכרים את בתי הקפה? את התרבות? זוכרים את השקט? כל זה איננו עוד, משום שחיזבאללה ואיראן רוצים לגרור אותנו למלחמה שוב ושוב ושוב. מגיע לכם טוב יותר. לילדים שלכם מגיע טוב יותר. אתם יודעים שישראל תעשה כל מה שנדרש כדי להגן על המשפחות שלנו, על הקהילות שלנו".

נתניהו הוסיף כי ישראל פגעה קשות בארגון חיזבאללה מאז תחילת הלחימה. "חיזבאללה חלש מאי פעם. ישראל חזקה מאי פעם. חיסלנו כמעט 10,000 מחבלי חיזבאללה עד כה. אנחנו מטהרים באופן שיטתי את דרום לבנון מהקנאים הללו. לא משנה היכן הם נמצאים, אנחנו נמצא אותם".

בהמשך דבריו הדגיש ראש הממשלה כי ישראל שואפת לשלום עם לבנון, אך לדבריו חיזבאללה הוא המכשול המרכזי לכך. "אתם גם יודעים שאנחנו כמהים לשלום אתכם, עם לבנון. שלום שבו שני העמים שלנו יוכלו להשקיע יחד, לבנות יחד ולשגשג יחד. המכשול היחיד לחזון היפה הזה - הוא חיזבאללה. הם רוצים מלחמה, לא שלום. הם רוצים מוות, לא חיים. הם יקריבו כמה שיותר מכם כדי להשיג את מטרותיהם החולניות".

"אל תתנו לעתיד שלכם להיות מוכתב בידי תיאוקרטים מימי הביניים שנחושים להשמיד את הציוויליזציה המשותפת שלנו. ישראל רוצה שלום אתכם. קחו את עתידכם בידכם. הצטרפו לישראל. בנו ביטחון ושגשוג לכל ילדינו. וברגע שחיזבאללה יפורק, האפשרויות יהיו אינסופיות - והשמיים הם הגבול", סיכם.