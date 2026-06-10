אם בעבר ישיבות מועצה התקיימו בפני קהל מצומצם בין כותלי בניין העירייה, הרי שכיום הן הופכות לאירועים דיגיטליים המשודרים בזמן אמת לתושבים, מתועדים באופן מלא ומאפשרים השתתפות היברידית של נבחרי ציבור מכל מקום.

זאת כחלק ממגמות רחבות של שקיפות ציבורית, עבודה היברידית ודיגיטציה של השירות הציבורי. על פי הערכות בענף, למעלה מ-45% מהמועצות והעיריות בישראל שדרגו בחמש השנים האחרונות את חדרי הישיבות, הלמידה והעבודה שלהן, תוך שילוב מערכות וידאו קונפרנס, הקלטה ושידור חי.

על פי מגמות השוק, תחום הווידאו קונפרנס והחדרים ההיברידיים ממשיך לצמוח בקצב מואץ. שוק הווידאו קונפרנס העולמי מוערך כיום בעשרות מיליארדי דולרים וצפוי להמשיך לצמוח בשיעור של 6%-8% בשנה במהלך העשור הקרוב. בישראל, גורמים בענף מעריכים כי שוק מערכות הווידאו קונפרנס הארגוניות צומח בשיעור של 10%-15% בשנה, בעוד שתחום החדרים ההיברידיים והחדרים החכמים צומח בקצב גבוה יותר של 15%-25% בשנה.

הצמיחה אינה נובעת מהטמעה ראשונית של המערכות, אלא מהרחבת השימוש בהן. בעוד שבעבר הותקנו מערכות וידאו קונפרנס בעיקר בחדרי הנהלה מרכזיים, כיום הן נפרסות גם בחדרי ישיבות קטנים ובינוניים, בכיתות לימוד, באולמות מועצה ובמרחבי עבודה משותפים. רוב הארגונים הבינוניים והגדולים בישראל עובדים כיום באופן שוטף עם פלטפורמות דוגמת Teams, Zoom ו-Google Meet, והגידול בשוק מגיע בעיקר מהרחבת הפריסה בתוך הארגונים עצמם.

אחד ממנועי הצמיחה המרכזיים הוא המגזר הציבורי והמוניציפלי. יותר ויותר רשויות מאמצות מודל של חדרי מועצה חכמים הכוללים מערכות הקלטה, שידור חי, וידאו קונפרנס ותיעוד מלא של דיונים. המערכות מאפשרות קיום ישיבות היברידיות, הנגשת מידע לציבור בזמן אמת ושיפור השקיפות מול התושבים.

חברת טכום אלקטרוניקה, תציג במסגרת ועידת השלטון המקומי MUNI EXPO 2026 שתיערך ב 23-24/6 זו השנה התשיעית ישתתפו מעל 12,000 מקבלי החלטות בשלטון המרכזי והמקומי, לצד בכירים מהתעשייה ומהעולם.

החברה פועלת בתחום האודיו-וידאו והאינטגרציה הטכנולוגית מאז 1996, מדווחת כי בשלוש השנים האחרונות התקינה פתרונות מתקדמים ב-52 עיריות ומועצות ברחבי הארץ, ביניהן תל אביב, אריאל, קריית ים, אור עקיבא, חריש,באקה אל-גרבייה, ירוחם ושדות נגב.

אפרת אליצור, מנהלת התפעול ואחראית הייצוא והמכירות הבינלאומיות בטכום אלקטרוניקה: "ברשויות המקומיות אנו רואים מעבר ברור מחדרי מועצה מסורתיים למערכות שידור וניהול ישיבות חכמות. מה שהיה בעבר פרויקט אודיו-וידאו, הפך לתשתית של שקיפות דיגיטלית ושירות לתושב. ישיבות מועצה יהפכו לסביבות דיגיטליות כמעט אוטונומיות. מערכות AI יספקו תמלול בזמן אמת, סיכום החלטות, זיהוי נושאים מרכזיים וניהול מתקדם של התוכן. חדר המועצה יהפוך ממרחב דיון מקומי למרכז תקשורת דיגיטלי המחבר בין מקבלי ההחלטות לציבור בזמן אמת".