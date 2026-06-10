שר הביטחון: המערכה מול איראן רחוקה מלהסתיים אלעד מלכה, משרד הביטחון

שר הביטחון ישראל כ"ץ הצהיר הערב (רביעי) בטקס פרס ביטחון ישראל כי ישראל ממשיכה לפעול בעוצמה נגד שלוחיה של איראן במזרח התיכון והדגיש כי המערכה נגד איראן רחוקה מסיומה.

"בימים אלו ממש אנחנו רואים, בגאווה רבה, את לוחמינו הגיבורים פועלים בעומק לבנון נגד ארגון הטרור חיזבאללה שפועל בשליחות המשטר האיראני, ומנחיתים על ראשו מכות קשות", אמר כ"ץ.

לדבריו, צה"ל ממשיך לפעול נגד יעדי חיזבאללה ברחבי לבנון. "צה"ל פינה אתמול שכונה נוצרית בצור ותקף את מחבלי החיזבאללה שמצאו שם מחסה. כמובן שכעת התושבים ישובו לבתיהם", ציין. "אנחנו ממשיכים לתקוף את מחבלי החיזבאללה בכל מקום לטובת ביטחון יישובי הצפון ומדינת ישראל, ושוללים על הסף את איומי איראן וניסיונה לקשור בין הזירות".

בהמשך דבריו התייחס כ"ץ ישירות לאיראן והזהיר מפני הסקת מסקנות מוקדמות בנוגע לסיום העימות. "אסור לנו לחשוב שהמלאכה תמה - המערכה מול איראן רחוקה מלהסתיים".

כ"ץ הבהיר כי ישראל ערוכה להגיב לכל תוקפנות איראנית. "אם איראן תתקוף את ישראל - היא תספוג מהלומה קשה כפי שעשינו לפני מספר ימים. צה"ל ערוך לתקוף בעוצמה רבה באיראן".