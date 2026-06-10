רבנים, ראשי רשויות, חברי כנסת ואישי ציבור פרסמו קריאה ציבורית לשחרורם המיידי של שניים מבעלי חוות צפנת שבשומרון.

החותמים פנו למשטרת ישראל ולגורמי הביטחון בדרישה לשחרר את השניים ממעצר, לאחר שפעלו להשבת עדר צאן שנגנב מהחווה.

במכתבם ציינו החותמים כי מדובר ב"שני יהודים בעלי משפחות, חלוצים ונאמנים", והוסיפו כי השניים "מוכרים וידועים לציבור ולמערכות כאנשים אחראים". עוד נכתב כי הם הקימו "חווה לתפארת ששומרת על אלפי דונם אדמות מדינה".

לפי הקריאה, בשבת האחרונה עלה חשד לגניבת עדר צאן מהחווה בידי פורעים ערבים. החותמים מסבירים כי בעלי החווה פעלו בתיאום עם צה"ל וכוחות הביטחון להשבת העדר, אך למרות זאת נעצרו וכעת מיוחסות להם עבירות שונות.

בקריאה נאמר עוד כי "מעצרם הוא פגיעה לא נכונה בהם ועלול לייצר פגיעה באמון במרקם החשוב שקיים בין ההתיישבות למערכות הביטחון. אנשים הכי מסורים, והכי חלוצים, ופועלים יחד עם המערכות".

על הקריאה חתמו רב השומרון וראש ישיבת ברכת יוסף באלון מורה, הרב אליקים לבנון; רב היישוב יצהר וראש ישיבת רועה ישראל, הרב דוד דודקביץ'; רב היישוב אלון מורה, הרב מרדכי וולנוב; וכן ותיקי ההתיישבות מנחם פליקס ובני קצובר.

עוד חתמו ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן, ראש מועצת קרני שומרון יהונתן קוזניץ', חברי הכנסת צבי סוכות, עמית הלוי, לימור סון הר מלך ואריאל קלנר, ויו"ר תנועת נחלה דניאלה וייס. בין החותמים נמנים גם ראש ישיבת העיטם הרב עוזיהו שרבף, מנכ"ל מועצת יש"ע עומר רחמים, וראשי מזכירויות ויישובים רבים ברחבי השומרון ובהם רחלים, עינב, יצהר, מגדלים, שבי שומרון, חומש, אביתר, נופי נחמיה, שאנור, מבוא דותן וטל מנשה.

לרשימת החותמים הצטרפו גם הרב שי דאום, רב קהילת "אור הצפון" בתל אביב, הרב יוסי פלאי, ראש ישיבת יריחו המתחדשת, וכן ראשי ישיבת "פרי הארץ" הרב דוד בן נתן והרב יהודה ליבמן. החותמים סיימו את פנייתם בקריאה ישירה למחוז ש"י במשטרה לפעול לשחרורם המיידי של בעלי החווה.

עורכי דינם של החוואים מארגון חוננו מסרו: "הנרטיב שמנסה להעביר משטרת ישראל הוא נרטיב שקרי. המשטרה לא בדקה מרגע המעצר עד כה את גרסת החשודים שמסרו גרסה מלאה וברורה. האירוע הזה היה כולו אירוע של חיפוש עדר, של התפרעות של ערבים, של עדר שנגנב ושל ירי שהיה לאור סכנת חיים שהחשודים נקלעו אליה. אין להם שום קשר לאירוע אלימות הזה".