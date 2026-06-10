האמירה המקוממת של נשיא קולומביה דוברות האו"ם

נשיא קולומביה, גוסטבו פטרו, עורר היום (רביעי) סערה לאחר שנאם במועצת הביטחון של האו"ם והשווה בין פעילות ישראל בעזה לבין המשטר הנאצי.

הנאום הגיע ימים ספורים לאחר שפטרו פרסם ברשת X את הקריאה הנאצית “הייל היטלר", ציוץ שעורר גינויים ברחבי העולם והוביל לביקורת חריפה על התבטאויותיו כלפי ישראל.

במהלך נאומו טען פטרו כי המתרחש בעזה מזכיר את תקופת הנאצים. "זה מה שממטיר טילים על אנשים, על תינוקות. עשרים אלף בני אדם נהרגו בעזה. אי אפשר להסתיר את המספרים האלה. וזהו הקו המקשר האמיתי של דבריי כאן: אנחנו חוזרים לעידן הנאצים".

שגריר ישראל לאו"ם, דני דנון, תקף בחריפות את דברי נשיא קולומביה ואת עצם מתן הבמה להתבטאויות מסוג זה במועצת הביטחון. "לא ברור מה הוא לקח לפני הדיון הבוקר, אבל שום דבר לא מצדיק את דבריו", אמר דנון.

דנון הוסיף "מועצת הביטחון של האו"ם לא הוקמה כדי לשמש במה לתפיסות אידיאולוגיות הזויות ולעיוות זיכרון השואה. מתן לגיטימציה לרטוריקה צינית זו פוגעת בזיכרון השואה ומערערת באופן מובהק את האמינות של מוסד האו"ם. כאשר מנהיגים בעולם משתמשים בהיטלר ובגבלס כדי לתקוף יריבים פוליטיים, הם מלבים שיח אנטישמי מסוכן. פטרו - אתה צריך להתבייש בדבריך".