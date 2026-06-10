יש לא מעט חברות טכנולוגיה שיסבירו לכם איך עובד ה-API, ימלאו אתכם בז'רגון מקצועי, ויישארו אדישות לשאלה האמיתית שמעניינת כל בעל עסק: האם זה יגדיל לי את ההכנסות?

AutoMotion בחרה בדרך אחרת. הסוכנות, שהוקמה על ידי ניצן רונן - יזם שגילה את עולם האוטומציה מתוך צורך אישי לייעל את עסקו - פועלת מתוך תפיסה שונה לחלוטין: אוטומציה עסקית אינה פרויקט טכנולוגי, היא כלי צמיחה. כל אפיון, כל הטמעה וכל אינטגרציה שהחברה בונה עבור לקוחותיה מתחילה בשאלות עסקיות: איפה הולך לכם הזמן? מה מונע מכם לצמוח? איך הופכים תהליך חוזר ומייגע למנוע שעובד לבד?

הגישה הזו הצליחה. היום AutoMotion מלווה עסקים קטנים ובינוניים, חברות גדולות ומוקדי מכירות - ומטמיעה עבורם מערכות CRM מובילות כגון Monday, Fireberry, Zoho, HubSpot, Salesforce, Pipedrive ועוד. אבל בשנה האחרונה הסוכנות עשתה צעד נוסף: היא החליטה לא רק לבנות אוטומציות ללקוחות, אלא גם להכשיר את הדור הבא של אנשי האוטומציה בישראל.

למה בכלל צריך קורס אוטומציה עסקית בשנת 2026?

הנתונים מדברים בעד עצמם. מעל 50% מהעסקים משתמשים כיום באוטומציה עסקית בדרך כלשהי - ולפי תחזיות חברת מקינזי, עד שנת 2055 מחצית מפעילויות העבודה יהיו אוטומטיות. הביקוש לאנשי מקצוע שמבינים כיצד לחבר מערכות, לבנות תהליכים ולהפעיל אוטומציות רק הולך וגדל.

אלא שרוב הקורסים הקיימים בתחום עושים שגיאה בסיסית אחת: הם מלמדים טכנולוגיה בלי להסביר את ההיגיון העסקי שמאחוריה. מישהו שיוצא עם ידע טכני בלבד יודע לחבר מערכות - אבל לא בהכרח יודע להסביר ללקוח פוטנציאלי מדוע כדאי לו לשלם עבור השירות, או כיצד למדוד את הצלחת הפרויקט. זה בדיוק הפער שהקורס אוטומציה עסקית של AutoMotion בא למלא.

מה הופך את הקורס של AutoMotion לשונה מכל השאר?

הנה השאלה שכדאי לשאול לפני שבוחרים קורס בכל תחום: מי עומד מאחוריו, ומה האינטרס שלו בהצלחתכם?

במקרה של AutoMotion, התשובה פשוטה: הסוכנות בנתה מוניטין על תוצאות. כל לקוח מרוצה, כל מערכת שעובדת בצורה חלקה, כל תהליך שחסך שעות עבודה - זה מה שהחזיק את החברה בצמרת התחום. לכן, כשהיא מכשירה אנשי מקצוע חדשים, יש לה אינטרס ישיר שהם יצאו מוכנים לשוק האמיתי.

הקורס מורכב מ-17 שעות למידה דיגיטלית פרקטיות, אליהן ניתנת גישה לכל החיים. אבל מה שמייחד אותו באמת הוא מה שקורה מחוץ לסרטונים:

מה תקבלו?

ליווי אישי בווטסאפ

מענה לשאלות וקהילה תומכת לאורך הדרך

זום חודשי קבוצתי

שאלות ותשובות, מעקב התקדמות וליווי מקצועי

סגירת 3 לקוחות ראשונים

התחייבות לעזור לכם להתחיל להרוויח בפועל

תעודת בוגר

לאחר סיום התכנים ועבודה מול לקוחות

תכנית המשך

מסלול עבודה להגדלת ההכנסה לאחר הלקוחות הראשונים

ההתחייבות לסיוע בגיוס 3 הלקוחות הראשונים אינה סיסמה שיווקית - היא משקפת את התפיסה שעומדת בבסיס כל מה ש-AutoMotion עושה: תוצאות מדידות, לא הבטחות.

למי הקורס מתאים - ולמה כמעט לכולם

אחד היתרונות הבולטים של הקורס הוא שהוא תוכנן לקהל רחב. אין דרישות קדם, ואין צורך בידע טכני קודם.

בעלי עסקים שרוצים להפסיק לרדוף אחרי תהליכים ולהתחיל לגרום להם לעבוד לבד ימצאו בקורס כלים שהם יכולים ליישם מיד בעסק שלהם. מה שנלמד בסרטונים - חיבור לידים מפייסבוק, תזמון פגישות אוטומטי, קליטת לקוחות חדשים, בניית דשבורדים - אלה לא תרגילים אקדמיים, אלה תהליכים שהחברה מטמיעה בעסקים אמיתיים כל יום.

אנשי שיווק שרוצים להוסיף שכבת ערך משמעותית לשירות שהם מציעים ימצאו שהיכולת לחבר קמפיין לאוטומציה של מסע לקוח הופכת אותם לבעלי יתרון תחרותי ממשי.

ומי שמחפש מקצוע חדש או השלמת הכנסה - ימצא כאן מסלול ברור: מהלמידה, דרך הלקוחות הראשונים, ועד לתכנית עבודה להמשך.

מה לומדים בפועל? מבט על תכנית הלימודים

הקורס בנוי בצורה שמתחילה מהבסיס ומתקדמת לפרויקטים מורכבים. הוא מכסה מבוא לאוטומציה עסקית ולמה עסקים משלמים עבורה, הכרת מבני נתונים, בניית דשבורדים, עבודה עם כלים מרכזיים כמו Make.com, חיבורים ואינטגרציות בין מערכות שונות, ועבודה עם מערכות CRM כגון Monday ו-SmartSuite. בנוסף, הקורס עוסק בממשקי API ו-Webhooks, חיבור WhatsApp לתהליכים אוטומטיים, ניהול יומנים ופגישות, ואפיון צרכים עסקיים בכלים ויזואליים.

כל אחד מהנושאים האלה נלמד עם דוגמאות מהשטח - לא בדוגמאות מדומות, אלא בתרחישים שאפשר לפגוש בכל עסק ישראלי.

מה אומרים מי שכבר עבדו עם AutoMotion?

לקוחות שהטמיעו מערכות עם AutoMotion מדברים בעיקר על שני דברים: המקצועיות של הצוות, והיכולת לתת מענה אישי. "חיפשתי פתרון טכנולוגי וקיבלתי שותפים לדרך," כתב אחד מהם. "הכל מחובר, מסונכרן ומתוקתק. אין יותר ניחושים, רק דאטה מדויק ותהליכים שעובדים לבד," כתב אחר.

הניסיון הזה - של בניית מערכות לעסקים אמיתיים ופתרון בעיות אמיתיות - הוא בדיוק מה שמוביל את תכנית הקורס. לא מדובר בתיאוריה שפותחה בוואקום, אלא בידע שנצבר מהשטח.

AutoMotion: לא רק ספק שירות, אלא שותף לצמיחה

מה שמייחד את AutoMotion מחברות אחרות בתחום הוא שהיא לא מוכרת "פרויקטים" - היא בונה שותפויות. מהאפיון הראשוני ועד ההטמעה וגם אחריה, הצוות נמצא לצד הלקוח ומוודא שהמערכת עובדת, שהצוות יודע להשתמש בה, ושהתוצאות ניתנות למדידה.

הגישה הזו עברה לקורס גם כן. המחויבות לסייע לכל בוגר לסגור את הלקוחות הראשונים שלו, הליווי השוטף, תכנית ההמשך - כל אלה משקפים את אותה תפיסה: ההצלחה של מי שעובד איתנו היא ההצלחה שלנו.

אם אתם בעלי עסק שרוצה לייעל, מקצועי שמחפש התמחות בתחום העתיד, או מישהו שמחפש מסלול מקצועי חדש - הגיע הזמן לעצור ולשאול: כמה שעות ביום הולכות לאיבוד על משימות שיכולות לעבוד לבד? כדי לקבל תשובה, ולבנות תכנית פעולה, אוטומציה לעסק מתחילה בשיחת היכרות אחת.

אוטומציה עסקית צילום: Automotion

שאלות נפוצות

האם צריך ידע טכני קודם כדי להצטרף לקורס? לא. הקורס מתאים גם למי שמעולם לא עבד עם מערכות אוטומציה, ומתחיל מהבסיס. כל המושגים מוסברים בשפה נגישה ועם דוגמאות מהיומיום.

כמה זמן לוקח להשלים את הקורס? תכנית הלימודים כוללת 17 שעות תוכן דיגיטלי. הקצב מותאם אישית, ויש גישה לכל החיים לחומרים - כך שניתן להתקדם בקצב שמתאים לכם.

האם הקורס מתאים לבעל עסק שרוצה לייעל את העסק שלו ולא להפוך ל"איש אוטומציה"? בהחלט. חלק גדול מהתכנים רלוונטיים ישירות לבעלי עסקים שרוצים להטמיע כלים בעסק שלהם - ניהול לידים, תזמון פגישות, קליטת לקוחות ועוד.

מה ההבדל בין ללמוד אוטומציה לבד לבין ללמוד בקורס של AutoMotion? הקורס לא מסתיים בצפייה בסרטונים. הוא כולל ליווי אישי, קבוצת קהילה, זומים חודשיים ועזרה ממשית בגיוס הלקוחות הראשונים - דברים שאי אפשר לקבל מיוטיוב.

אילו כלים ומערכות לומדים בקורס? הקורס מכסה עבודה עם Make.com, Monday, SmartSuite, Calendly, WhatsApp API, Fillout, Google Sheets, Google Drive, Google Calendar ועוד.

האם מקבלים תעודה בסיום? כן. לאחר סיום צפייה בכל התכנים ועבודה מוצלחת מול 3 לקוחות מקבלים תעודת בוגרי ההכשרה של AutoMotion.

מה קורה אחרי שגייסתי 3 לקוחות ראשונים? מקבלים תכנית עבודה מובנית להמשך - כך שניתן להמשיך לגדול, להגדיל הכנסות ולהרחיב את בסיס הלקוחות באופן מסודר.