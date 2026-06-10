התעשייה האווירית לישראל הייתה הזוכה הבולטת בטקס פרס ביטחון ישראל לשנת תשפ"ו, לאחר ששלושה מתוך חמשת הפרסים שהוענקו השנה הוענקו לפרויקטים שבהם הייתה שותפה מרכזית.

הטקס התקיים היום (רביעי) בבית הנשיא בירושלים, במעמד נשיא המדינה יצחק הרצוג, שר הביטחון ישראל כ"ץ, הרמטכ"ל אייל זמיר, מנכ"ל משרד הביטחון אמיר ברעם ובכירים נוספים ממערכת הביטחון והתעשיות הביטחוניות.

אחד הפרסים הוענק לתעשייה האווירית בשיתוף מנהלת החלל במפא"ת, יחידת המחקר והפיתוח של משרד הביטחון ויחידת 9900 באגף המודיעין, על פרויקט המבצוע וההפעלה של לווייני התצפית "אופק 13" ו"אופק 19".

בנימוקי ועדת הפרס צוין כי הלוויינים מספקים למערכת הביטחון מודיעין איכותי ומהימן בכל עת, ומהווים קפיצת מדרגה משמעותית בתחום הביצועים, המשקל ונפח המערכות.

פרס נוסף הוענק על מערכת מבצעית מסווגת שפותחה בשיתוף המוסד וזרוע האוויר, ומאפשרת להרחיב באופן משמעותי את יכולות האיסוף והמבצעים של המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים. לפי ועדת הפרס, מדובר בפרויקט המשלב חדשנות טכנולוגית ותעוזה מבצעית יוצאת דופן.

הפרס השלישי הוענק עבור פיתוח טכנולוגי שבוצע עבור יחידה 81 באגף המודיעין של צה"ל, שנועד לתת מענה לבעיה מבצעית ייחודית. בפרויקט היו שותפים גם מערך המ"מ, יחידה 8200 וחטיבת המחקר באגף המודיעין. על פי נימוקי הזכייה, הפיתוח סיפק פתרון מורכב, חדשני ומדויק לאתגר שהעסיק את מערכת הביטחון לאורך זמן.

יו"ר התעשייה האווירית, בועז לוי, אמר לאחר הזכייה: "העובדה כי שלושה מתוך חמשת פרסי ביטחון ישראל הוענקו לתעשייה האווירית השנה מהווה עדות נוספת לתרומתה המכרעת של התעשייה האווירית לביטחון מדינת ישראל ולשמירה על יתרונה האיכותי והטכנולוגי, ומבטא את עומק שיתופי הפעולה שלנו עם מערכת הביטחון. מאחורי כל אחד מההישגים הללו עומדים אלפי עובדות ועובדי התעשייה האווירית, הפועלים לילות כימים, בשגרה ובחירום, על מנת לפתח את הדור הבא של מערכות ההגנה והיכולות הביטחוניות של מדינת ישראל. אנו גאים לקחת חלק מרכזי בפרויקטים לאומיים בעלי חשיבות אסטרטגית ומברכים את כלל שותפינו במערכת הביטחון על הזכייה המשותפת".

התעשייה האווירית מובילה את פעילות החלל של ישראל זה עשרות שנים, מאז שיגור לוויין התצפית הראשון "אופק 1" בשנות ה-80. לאורך השנים פיתחה ושיגרה שורת לווייני תצפית ותקשורת למשימות ביטחוניות, אזרחיות ומדעיות.

לוויין "אופק 19", שנכלל בפרויקט הזוכה, מספק יכולות תצפית מכ"מ מתקדמות הפועלות ביום ובלילה ובכל תנאי מזג אוויר, ומהווה נדבך מרכזי במערך המודיעין וההתראה של מדינת ישראל.