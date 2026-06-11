מדרשת "תכלית-שלומי" תיפתח בשנה הבאה בראשות הרבנית בת-אל קוסובסקי, אחותו של רס"ן בניה ריין הי"ד. המדרשה תיפתח עם כ-35 תלמידות שכבר השלימו את תהליך הרישום למוסד החדש ביישוב שלומי.

היוזמה להקמת המדרשה נולדה בעקבות פנייה של הנהגת היישוב ותושביו למדרשה השוכנת בעכו בבקשה לפתוח שלוחה נוספת למדרשה לבנות לפני השירות הלאומי ולאחריו בשלומי.

היישוב, שחווה טלטלה ממושכת במהלך שנתיים וחצי של פינוי לבתי מלון ברחבי הארץ ומתקפות רקטות, כטב"מים ורחפנים, נמצא בימים אלו בתהליכי שיקום קהילתי.

על פי ראשי המיזם, מטרת המדרשה היא להוות עוגן רוחני וחברתי שיסייע בחיזוק החוסן האזרחי של התושבים השבים לבתיהם. "אנחנו מרגישים שצריך שם עורף חזק. אם יש לנו יכולת לבוא גם כמשפחה חזקה, וגם עם קבוצה של בנות שיוסיפו כוח, אווירה חיובית ויהיו חלק מהקהילה, אז 'הנני'" אומרת הרבנית קוסובסקי.

הרבנית בת אל צילום: ללא

עבור הרבנית קוסובסקי, הבחירה לעזוב את מרכז הארץ, עם המחירים המשפחתיים והמרחק הגיאוגרפי מהוריה, מלווה במטען היסטורי ומשפחתי. קוסובסקי היא בתם של חגית ושמעון ריין, ואחותו של רס"ן בניה ריין הי"ד, מפקד כוח השריון "כוח בניה", שנפל בקרב בלבנון בשנת 2006. "הקשר האחרון שלי עם בניה היה בדרכו לבסיס," משחזרת קוסובסקי את המפגש שנערך לפני עשרים שנה. "שוחחנו על המשימה שעמדה לפניו - הגנה על תושבי הצפון. אלו היו המילים המדויקות שבהן נפרדנו. מבחינתי, העתקת המגורים לשלומי והקמת המדרשה בנקודת הזמן הנוכחית הן המשך ישיר למה שהוא התחיל, וסגירת מעגל של אחריות לאזור הזה".

נראה כי המצב בשטח והאחריות על תקומת הצפון נמצאת עמוק בלב הבנות שנרשמו למדרשה לאחרונה. ההערכות הביטחוניות כבר השפיעו על פעילות המדרשה בשלביה הראשוניים כאשר יום ההיכרות הרשמי עם התלמידות, שתוכנן להתקיים בשלומי, הועתק ברגע האחרון לעיר עכו בעקבות מגבלות התקהלות חמורות. למרות זאת, הביקוש מצד תלמידות נותר יציב, דבר המראה את הרצינות ותחושת השליחות מצד הנרשמות.

במדרשה מגדירים את אופן הלימוד במדרשה כ"תורה המביאה לידי מעשה", שישלב לימוד עיוני לצד מעורבות אקטיבית בחיי הקהילה המקומית בשלומי. במקביל לקליטת הבנות, במדרשה קוראים למשפחות נוספות להעתיק את מגוריהן לגליל המערבי, במטרה לייצר גרעין אזרחי רחב שישתלב במאמצי שיקום העורף בצפון.