הרב יגאל לוינשטיין פרסם ביקורת חריפה על שילוב נשים בסיירת מטכ"ל וטען כי היחידה משנה את סדרי העדיפויות שלה. "סיירת מטכ"ל הפכה לקרק"ל, יש קונספציה על סטרואידים ביחידה".

"תאוריית המגדר של הפמיניזם הרדיקלי גוברת על ערך הניצחון", הוסיף. לטענתו, שילוב הנשים נעשה תוך פגיעה בדרישות המבצעיות הנדרשות מהלוחמים.

בהמשך כתב, "בחורה עברה מסלול מותאם עבורה. נוריד את הדרישות המבצעיות כדי לשלב נשים ונקבל תמונת 'ניצחון' האישה הראשונה 'שסיימה' מסלול ביחידה". לדבריו, מדובר בתהליך הפוגע בערך הניצחון שאמור לעמוד בראש סדר העדיפויות של היחידה.

הרב לוינשטיין קרא למועמדים לשירות ביטחון לשקול את בחירתם לקראת הגיבושים. "מתוך אחריות לערך הניצחון של צה"ל והיחידה בפרט, אני ממליץ לכל מלש"ב ההולך לגיבושים להעדיף יחידות הרואות בערך הניצחון ערך מס' 1 - כגון: שלד"ג ושייטת בהן לא מורידים דרישות בשביל ערך השיוויון".

"הסכנה לבטחון ישראל גדולה כיוון שהיחידה היא המצפן המקצועי וסמל לכל הצבא, ואם שם משנים ערכים, כל שכן יחידות אחרות, כמו צנחנים, שריון וכו'". את דבריו חתם במשפט, "אני מודאג מאוד".