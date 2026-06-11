הרב אליהו בלום, רב קהילת נוה שאנן חיפה, אב"ד לדיני ממונות ולשעבר ראש ישיבת ההסדר בנהריה, התייחס לשאלה העוסקת בתספורות הרווחות כיום בקרב בני נוער, שבהן החלק התחתון של הראש, עד אזור הפאות, מגולח או מקוצר מאוד, ואילו בחלק העליון של הראש נשאר שיער ארוך יחסית.

בדבריו המפורטים בחן את ההיבטים ההלכתיים הנוגעים לצורת תספורת זו. לפי המסקנות שהציג, כל תספורת שיש בה פגיעה באזור הפאות באופן העלול להביא לידי איסור הקפת הראש אסורה. עוד הדגיש כי יש להיזהר בכך מאוד.

"כאשר התספורת מבטאת חיקוי מובהק של תרבות זרה, או דרך של שחץ ופריצת גדרי הצניעות, יש מקום לאוסרה מצד 'ובחוקותיהם לא תלכו", כתב.

לצד זאת ציין כי תספורת מדורגת כשלעצמה אינה זהה בהכרח ל"קומי" או ל"בלורית" שנאסרו בדברי חז"ל. "בהחלט ראוי לכל בן תורה לשקול האם צורת הופעתו החיצונית מבטאת כבוד, צניעות ויראת שמים, כראוי למי שנושא שם שמים עליו. לכן, איני מתפלא שיש מוסדות חינוכיים שאינם מאפשרים תספורת זו מצד הרוח אשר היא מביאה בכנפיה", הוסיף.

בנוסף הזהיר הרב בלום מפני מצב שבו אורך השיער בקדמת הראש עלול לפגוע בהנחת תפילין של ראש כראוי.