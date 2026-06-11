משפחת רבינוביץ מספרת צילום: דביר עמר

משפחת רבינוביץ', איתן ורעיה ועשרת ילדיהם, עברה לאחרונה לגבעת שדה יונתן שבבנימין. בראיון לערוץ 7 סיפר רבינוביץ' כי המשפחה הגיעה למקום לאחר 15 שנים ביישוב אחיה, בעקבות רצון למצוא "את השליחות הבאה שלנו".

"אנחנו זוכים להצטרף למהלך הגדול של כל החוות והגבעות שעושות היום שינוי היסטורי בכל השטח. מדובר במהלך שמחולל תפיסה אדירה של כל השטח שהופקר במהלך השנים בין היישובים וליד היישובים", הוא הוסיף.

רבינוביץ' התייחס גם לאזור שבו ממוקמת הגבעה. "ממש מאחורינו זה כביש אלון, הכביש המרכזי שמוביל ליישובים של מזרח בנימין ולבקעת הירדן. כל תא השטח פה, מהכפר דיר דבואן שנמצאת צפונית אלינו ועד הכביש, היה שטח הפקר. היו זריקות אבנים, מטענים והכל נמנע, ברוך השם בזכות הנוכחות שלנו ושל כל רצף החוות שיוצא משדרת ההר לכיוון מזרח. אנחנו זוכים להיות השליחים הראשונים שנמצאים ברוך השם בחוד החנית".

בהמשך קרא רבינוביץ' לציבור לקחת חלק בפעילות במקום. "אנחנו קוראים לכל עם ישראל להצטרף אלינו, כולם מוזמנים גם לבוא, לבקר". לדבריו במקום מתקיימות "שיחות ליישוב הארץ על כל העניין של החלוציות והחיבור לארץ ישראל".

"בסוף אנחנו בראש החץ, אבל ככל שראש החץ מאחוריו הוא יותר עבה, השורות יותר עבות, מצליחים לחדור יותר קדימה", סיכם.