השמדת משגר טילי נ"ט שהוסתר בשיחים בדרום לבנון דובר צה"ל

כוחות אוגדה 91 ממשיכים בפעילות המבצעית בדרום לבנון נגד ארגון הטרור חיזבאללה. בצה"ל מדווחים כי במהלך השבוע האחרון חוסלו יותר מ-35 מחבלים שפעלו בסמוך לכוחות צה"ל במרחב.

במסגרת הפעילות שבוצעה אתמול (רביעי), זיהו לוחמי חטיבה 679 משגר טילי נ"ט שהוסתר בתוך סבך צמחייה בדרום לבנון. הכוחות פעלו להשמדת המשגר במטרה להסיר איום על הכוחות הפועלים באזור.

במתקיפה חוסל מחבל שפעל בסמוך למשגר והיה מעורב בפעילות במרחב.

במקביל, לוחמי חטיבה 769 ביצעו פשיטה על מחסן אמצעי לחימה בדרום לבנון. במהלך הסריקות איתרו הכוחות כלי נשק מסוג קלאצ'ניקוב, משגרי RPG ורקטות שהוחזקו במקום.