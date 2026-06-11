בגידה בערבות ההדדית

אנו נמצאים באחת התקופות המורכבות, המדממות והקשות שידעה מדינת ישראל. יום ולילה, בנינו ובנותינו - טובי העם הזה - מחרפים את נפשם בחזיתות השונות. הם עוזבים את משפחותיהם ואת חייהם השלווים כדי להגן על הבית של כולנו.

בזמן הזה, שבו רבים מאזרחי ישראל יושבים דרוכים במקלטים והשכול מכה על דלתותינו, מה בוחרת ממשלת ישראל לעשות? היא בוחרת לקדם חוק בזוי שקורע את החברה הישראלית לגזרים.

"חוק יסוד לימוד תורה" אינו חוק שנועד לחזק את עולם התורה; זהו חוק שנועד להעניק פטור ממוסד, לעודד השתמטות של אוכלוסייה שלמה, ולעגן בחוק יסוד את הפער הבלתי נתפס שבין אלו שנותנים הכל, לבין אלו שפטורים מהכל.

לא יעלה על הדעת

זוהי חרפה מוסרית בלתי נסלחת שמדינת ישראל תעז להשוות בספר החוקים שלה בין ישיבה מוגנת ובטוחה בבית המדרש, חשובה ככל שתהיה, לבין סיכון חייהם והקרבתם הפיזית של אלפי חיילים וחיילות מול אש האויב. הדם והזיעה של לוחמינו אינם שווי ערך לישיבה תחת קורת גג בטוחה.

החקיקה הזו רומסת ברגל גסה את הערבות ההדדית, אותו ערך מקודש שעליו הושתתה החברה שלנו. היא מרסקת לחלוטין את החוזה הבסיסי ביותר שבין המדינה לאזרחיה המשרתים - חוזה שלפיו כולם, ללא יוצא מן הכלל, נושאים בנטל הקיום.

לא זו דרכה של תורה

לצד הפגיעה הלאומית והחברתית, יש כאן גם עיוות עמוק של היהדות עצמה. עם ישראל לא חי במדבר; אנחנו חיים בארץ ישראל, במציאות קיומית תובענית ומוקפת אויבים. מאז ומעולם עם ישראל נשען וחי על שילוב של שלוש הרגליים - תורת ישראל, ארץ ישראל ועם ישראל. הרי אי אפשר לעמוד ולהתקיים רק על רגל אחת בלבד ולהפקיר את השאר. אני בעד לימוד תורה, שהוא יסוד קיומנו הרוחני והתרבותי, אולם לא ייתכן שהתורה תשמש עיר מקלט מחובות לאומיות. לא זו דרכה של תורה! לא זו דרכה של היהדות, שמאז ומעולם ידעה לשלב את "ספרא וסייפא" - לקיים תורה ועבודה גם יחד. מנהיגי העם היהודי לאורך ההיסטוריה ידעו לשלב בין לימוד להגנה על המולדת, ולעולם לא השתמשו בתורה כתירוץ לברוח מאחריות משותפת.

הגיע הזמן למנהיגות אחרת

זהו רגע מבחן אמיתי. אני קורא מכאן לכל חברי הכנסת הנוכחית, לחבריי בציבור הדתי-לאומי שנושאים בנטל הלחימה בגבורה עילאית ומשלמים מחיר דמים כבד, ולכל מי שקיומה של המדינה הזו יקר לו: התנגדו בתוקף למהלך הפסול והמביש הזה! אל תתנו יד לחקיקה שתמיט עלינו אסון חברתי ומוסרי. אסור לשתוק אל מול העיוות הזה.

התשובה שלנו לטירוף הזה תבוא במעשים. בממשלה הבאה שנקים בראשותו של ח"כ אביגדור ליברמן, אנו מתחייבים לשים סוף לאבסורד: נעביר חוק גיוס אמיתי ושוויוני, שיחזק את צה"ל, יישמר אותו כצבא העם, ויחזיר את השפיות למדינת ישראל.

הכותב הוא ראש עיריית גבעת שמואל וחבר מפלגת ישראל ביתנו