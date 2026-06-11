יו"ר מפלגת "ישר", גדי איזנקוט, הבהיר בריאיון לפודקאסט הפוליטי "120 ואחת" כי הוא רואה את עצמו כגורם הבכיר בגוש האופוזיציה.

בתשובה לשאלה מי יהיה ראש הממשלה הבא, השיב הרמטכ"ל לשעבר בנחרצות - "אני פועל שזה יהיה אני".

במהלך הריאיון העביר איזנקוט מסר עוקצני לנפתלי בנט, ויצא נגד מודל הממשלה שהוביל בעבר.

"פעלתי לבנות מפלגת על עם שתי מפלגות לצידה - ליברמן וגולן. כשזה לא צלח עבר לתוכנית ב'. אני פועל שירוצו 4 מפלגות, כשהקטנות לא ירוצו או יתאחדו כדי למקסם את הקולות. רצוי מאוד שזה שיהיה המועמד לראשות הממשלה יזכה לתמיכה הרחבה ביותר בגוש - בטח לא כזה שעומד בראש מפלגה של שישה או שמונה מנדטים. זה לא דמוקרטי, לא ראוי ולא רצוי", הצהיר איזנקוט.

לדבריו "היתה התנסות אחת ועדיף לא לחזור עליה. הציבור הישראלי עשה דה-לגיטמציה לאירוע הקודם ורצוי שהוא לא יחזור - בטח לאור המציאות של השנים האחרונות. ראוי שתהיה מפלגה עם רוב וצריכה להיות קואליציה רחבה ככל שהאפשר שתביא להסכמות נרחבות. את זה תעשה רק ממשלה שזוכה ללגיטימציה גדולה".

לשאלה מדוע לא צלח מהלך הקמת גוש מרכז-שמאל גדול השיב "אני לא חושב שהיה פה רק אגו אלא הבדל בתפיסות העולם".