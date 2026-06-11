מערה פרהיסטורית נדירה, המתוארכת לתקופה שבין כ-400,000 -־250,000 שנה לפני זמננו, נחשפה בימים אלה בשולי המועצה המקומית פוריידיס, סמוך למחלף זכרון יעקב.

החפירה, המזוהה עם התרבות הקרויה "אשלו-יברודית", מתבצעת במימון חברת נתיבי איילון ומנוהלת על ידי ד"ר קובי ורדי ועמית גבאי מרשות העתיקות, בליווי פרופ' רון שימלמיץ מהאוניברסיטה בחיפה.

ממצאים שהתגלו במערה צילום: אמיל אלג'ם, רשות העתיקות

פרופ' רון שימלמיץ מסביר כי מדובר בקפסולת זמן ייחודית שהייתה מוגנת במשך מאות אלפי שנים, ושהיא שייכת לשלהי הפליאולית התחתון, תקופה שבה האדם הניאנדרטלי והאדם המודרני החלו להפוך לדומיננטיים באזורים רבים. "רק אתרים בודדים משלב זה נחשפו בארץ ובלבנט, ורובם אינם נגישים למחקר", הוא מציין.

במערה אותרו עדויות לחיי מחנה מורכבים - שימוש אינטנסיבי באש, פעילות אנושית ממושכת ושיטות ייצור כלי צור מתקדמות, לרבות אבני יד חדות, מקרצפים ולהבים. כמו כן, נמצאו עצמות של בעלי חיים כמו יחמור, צבי וסוסיים, לצד עדויות לנוכחות מים, שהפכו את המקום למוקד משיכה לקבוצות ציידים-לקטים קדומות.

ד"ר קובי ורדי מבהיר כי ממצאיה של המערה נדירים מאוד מבחינת מצב השתמרותם. "אין פרהיסטוריון שמגיע לכאן ולא מתרגש", הוא אומר. החוקרים מציינים כי האתר מאפשר מחקר ברזולוציה גבוהה על חיי האדם הקדום, השינויים הפיזיים והחברתיים, והמעבר לחיים בקבוצות גדולות יותר.

ברשות העתיקות ובאוניברסיטת חיפה מקדמים תוכנית מחקר רחבת היקף במטרה לשחזר כיצד חיו בני האדם הקדומים, הסתגלו לסביבתם ופיתחו טכנולוגיות חדשות במהלך האבולוציה. לצד המחקר המדעי, החברה הציבורית נערכת להנגיש את האתר לתושבים ולתלמידים, כך שיהיה פתוח ונגיש לכל המתעניינים בפרהיסטוריה של ארץ ישראל.