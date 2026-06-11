צוותי כבאות והצלה מתחנת חיפה הוזנקו הלילה לאחר דיווח על שריפה במבנה מגורים ברחוב מקור ברוך בשיכון רמת ויז'ניץ.

עם הגעתם זיהו הלוחמים בעירה שהתפתחה בתוך קירות הגבס בחלקו החיצוני של דירה בקומה החמישית והאחרונה של הבניין.

הצוותים פעלו לאיתור מוקד האש, כיבוי הבעירה וקילוף קירות הגבס, וביצעו סריקות לשלילת לכודים - תוך שימוש באמצעים ייעודיים להתמודדות עם שריפות המתפתחות בתוך חללים סגורים.

בכבאות והצלה ציינו לשבח את חברי יחידת המתנדבים החרדים של תחנת חיפה, תושבי שכונת ויז'ניץ, שהגיעו ראשונים לזירה וסייעו בהכוונת התושבים, בהכוונת הכוחות ובהעברת מידע חיוני ללוחמים.

עוד הדגישו כי המתנדבים "ממשיכים להוכיח פעם אחר פעם את יכולתם להיות כוח עזר אמיתי בהצלת חיי אדם", ותרומתם מסייעת לקיצור זמני תגובה ולשיפור היעילות המבצעית.

האירוע הסתיים ללא נפגעים. החקירה לבירור נסיבות פרוץ השריפה נמשכת.