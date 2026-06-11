הרב דב לנדו, מנהיג הציבור הליטאי, נשא נאום מרכזי באירוע גיוס כספים של "קרן עולם התורה" בשיקגו, במהלכו תיאר את מצבם של לומדי התורה בישראל כ"צרה" המחייבת התגייסות בינלאומית.

הרב לנדו טען כי "בני הישיבות והכוללים נרדפים על ידי השלטונות ובתי המשפט בארץ על לא עוול בכפם", ותיאר מציאות שבה אלפי לומדי תורה "אינם יכולים לחיות כמו שבני אדם רגילים אמורים לחיות" נוכח איום במעצרים והגבלות כלכליות מתמשכות.

לדבריו, רבים מהאברכים מתקשים כיום לשלם עבור חינוך ילדיהם ואף "אין להם לחם לפי הטף".

הרב הדגיש את חשיבותה של "קרן עולם התורה" כקו הגנה מרכזי: "אילו לא הייתה קמה על ידי הנדיבים כאן בארצות הברית, חלילה ישיבות וכוללים רבים היו בסכנת סגירה".

הוא קרא לתרומות נרחבות, וטען כי תמיכה בלומדי התורה "תורמת ברכה" לתורמים עצמם.