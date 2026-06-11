יו"ר מפלגת הציונות הדתית, השר בצלאל סמוטריץ', חושש מתרחיש שבו שלושה מחברי סיעתו יתפצלו ממנה - והדבר משפיע גם על ההתבטאויות שלו סביב חוק הגיוס וחוק יסוד לימוד תורה.

גורמים במפלגה אומרים כי סמוטריץ' וסביבתו מודעים לעמדות של השר אופיר סופר ושל ח"כ משה סולומון שבשתי הסוגיות שונות מהעמדה הרשמית של המפלגה.

סולומון כבר עשה מעשה השבוע והצביע נגד חוק יסוד לימוד תורה - למרות שהסיעה הכריזה על הצבעה בעד החוק בקריאה טרומית.

לדברי הגורמים, לאור הסקרים שמעמידים את המפלגה על ארבעה מנדטים, החשש הוא שסופר וסולומון יצליחו לגייס ח"כ נוסף לצידם ויתפצלו מהסיעה - תוך שהם יכולים גם לקחת את שמה.

לטענתם "לאחר הגשת הרשימות לכנסת צפוי שינוי משמעותי בטון ובהתייחסות של שר האוצר לנושאי הגיוס ולימוד התורה".

ממפלגת הציונות הדתית לא נמסרה עד כה תגובה לדברים.