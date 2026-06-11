אלפי נשים השתתפו באירוע הילולה מיוחד לזכרו של הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זצ"ל, שנערך בבנייני האומה בירושלים בשיתוף עיריית ירושלים.

האירוע התקיים באווירה מרגשת של חיבור, תפילה והתעלות רוחנית, סביב דמותו ומורשתו של הרב אליהו.

במהלך הערב התכנסו המשתתפות לתפילה מיוחדת לרפואת הפצועים ולחיזוק האחדות בעם ישראל. באולם הורגשה תחושת שותפות עמוקה, כאשר אלפי נשים התאחדו סביב ערכי האמונה, החסד והאהבה לעם ישראל שהרב אליהו נשא לאורך שנות הנהגתו.

עיריית ירושלים הובילה את האירוע וקיבצה תחת קורת גג אחת ציבור רחב של נשים שהגיעו לקחת חלק במעמד. המשתתפות ציינו את תחושת ההתרוממות והרוח המיוחדת שליוותה את הערב כולו, שנערך מתוך כבוד והערכה עמוקה לדמותו של הרב.

דמותו של הרב מרדכי אליהו המשיכה לעמוד במרכז האירוע, כאשר רבות מהמשתתפות ראו בו מקור השראה של הנהגה רוחנית, אהבת ישראל וקירוב לבבות. האירוע כולו נשא אופי של זיכרון חי ופועם למורשתו, שהמשיכה לאחד אלפי נשים בירושלים סביב תפילה ותקווה.

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו