היוצרת, הזמרת והפזמונאית אסתר שמיר הלכה לעולמה בגיל 71 לאחר שבשנים האחרונות התמודדה עם מחלת הסרטן.

שמיר הייתה מהמוזיקאיות החשובות ופורצות הדרך במוזיקה הישראלית. מהנשים הראשונות שהביאו את הרוק הנשי לקדמת הבמה, קול ייחודי, אמיץ ובלתי מתפשר, שפתח דלת לדורות של יוצרות שבאו אחריה.

לאורך הקריירה שלה כתבה, הלחינה וביצעה שירים שהפכו לנכסי צאן ברזל של הזמר העברי ובהם "עברתי רק כדי לראות", "במקום הכי נמוך בתל אביב", "צעד אחד לפני הנהר" ורבים נוספים.

במשך יותר מחמישה עשורים פעלה שמיר כיוצרת רב-תחומית, שהצליחה לשלב בין עומק ספרותי, רגישות אנושית וחדשנות מוזיקלית. יצירתה התאפיינה בכנות נדירה, בחיפוש מתמיד וביכולת לגעת בנושאים אישיים וחברתיים כאחד.

גם בשנותיה האחרונות המשיכה ליצור, להופיע ולשתף פעולה עם אמנים מדורות שונים. רק לאחרונה חיברה כוחות עם המוזיקאי יהל דורון בשיר "בצד השני של הפחד".

שמיר הותירה אחריה משפחה, חברים רבים וקהל של מאזינים שליוו את שיריה לאורך השנים.