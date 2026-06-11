ראש הממשלה בנימין נתניהו מקדם מתווה חדש להרכבת רשימת הליכוד לכנסת, במטרה לשנות את אופן קביעת הסדר ולצמצם את תלות המפלגה בפריימריז, כך מדווח עמית סגל.

על פי הצעת נתניהו, ועדה מסדרת שבה יהיו חברים ראשי ערים ודמויות ציבוריות תקבע את סדר הרשימה עד המקום ה-32, בעוד ליו"ר הליכוד עצמו תינתן האפשרות לשבץ שבעה מועמדים בשריונים מטעמו.

עוד דווח כי המהלך מגיע על רקע פרישתם של שבעה מחברי הסיעה במהלך הכנסת הנוכחית, לצד טענות על ליקויים במפקד המתפקדים שהועלו בדוח מבקר המדינה. נתניהו טוען כי קיום פריימריז כרוך בעלות של כ-12 מיליון שקלים ועלול לעודד הקצנה בבחירת המועמדים.

כדי שהמתווה ייכנס לתוקף, נדרש אישור ברוב רגיל בוועדת החוקה של הליכוד, וכן אישור במזכירות המפלגה ובוועידת הליכוד.