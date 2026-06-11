הפרקליטות הגישה היום (חמישי) כתב אישום נגד יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה נתניהו, בפרשת הבילד. במקביל מבקשת היועמ"שית להרחיקו מלשכת ראש הממשלה עד תום ההליכים נגדו.

לפי כתב האישום, אוריך נאשם במסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, במסירת ידיעה סודית, בהחזקת ידיעה סודית ובהשמדת ראיה. מדובר בפרשה שהובילה לביקורת ציבורית ופוליטית נרחבת, במיוחד נוכח התקרבות הבחירות.

עו"ד גלי בהרב מיארה פנתה לבית המשפט בדרישה למנוע מאוריך ליצור קשר עם ראש הממשלה נתניהו ולמונע ממנו להוביל את קמפיין הבחירות של הליכוד.

ראש הממשלה נתניהו צורף גם הוא לרשימת עדי התביעה.