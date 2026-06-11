ארגון פעמונים פרסם אתמול את מדד פעמונים לשנת 2025, המשקף תמונת מצב מורכבת באשר לחוסן הכלכלי של הישראלים. בין היתר, מציג המדד נתונים מקיפים על השפעת תהליכי הליווי הכלכלי של הארגון על משפחות שנכנסו לתהליך הליווי של פעמונים.

הנתונים משווים בין נקודת הפתיחה של משפחות הנכנסות לתהליך ליווי של הארגון, לבין מצבן בסיום התהליך, וזאת ביחס לנתונים הארציים העולים מן הסקר. התוצאות מראות בבירור כי על אף שמשפחות אלו מתחילות את התהליך בנקודת חולשה לעומת הציבור הרחב, בסיומו הן רוכשות הרגלים פיננסיים מתקדמים ומציגות חוסן כלכלי הגבוה משמעותית מהממוצע.

הפערים הבולטים ביותר ניכרים בהתנהלות השוטפת ובתכנון קדימה. כך לדוגמה, בעוד שהנתון הארצי של ישראלים המתנהלים לפי תקציב עומד על 43%, בקרב משפחות פעמונים רק 22% מתנהלות כך בתחילת התהליך, אך בסיומו הנתון מזנק ל-72%. במדד המעקב אחר הוצאות והכנסות, הממוצע הארצי הוא 52%, בעוד המשפחות המלוות קופצות מ-41% בתחילת הדרך ל-79% בסיומה.

מדד פעמונים 2025 צילום: פעמונים

שינוי דרמטי נוסף נראה בביטחון בניהול כלכלת המשפחה: מ-33% בלבד בתחילת הליווי, הנתון נוסק ל-74% בסיומו, הרחק מעל הממוצע הארצי העומד על 48%. שיפור משמעותי ניכר גם בהיערכות מראש להוצאות גדולות, עם קפיצה מ-17% ל-57%, לעומת 42% באוכלוסייה הכללית. גם בהשוואת מחירים (מ-57% ל-87%) ושותפות בהחלטות הכלכליות (מ-76% ל-89%) רושמות המשפחות המלוות נתונים מרשימים במיוחד.

שרון לוין, מנהלת ההסברה של ארגון פעמונים, התייחסה לנתונים: "מדד 2025 מוכיח שוב כי ניהול פיננסי נכון הוא לא גזירת גורל אלא מיומנות שניתן וחשוב לרכוש. אנו רואים כיצד משפחות שמתחילות את דרכן בחוסר ביטחון ובחוסר שליטה על התקציב, מסיימות את התהליך כשהן הרבה יותר מחושבות, מתכננות קדימה ומעורבות מהממוצע הישראלי. כמו שהשקף שלנו מראה, זה בהחלט בידיים שלנו, ועם הכלים הנכונים כל משפחה יכולה להגיע לביטחון כלכלי".