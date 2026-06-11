עימות בין צבי סוכות למנהל בית הספר החבר בעמותה של חמאס ערוץ 7

יו"ר ועדת החינוך של הכנסת ח"כ צבי סוכות יצא הבוקר (חמישי) לסיור בבית הספר "נור אלהודא" בשועאפט והתעמת עם מנהלו חמזה קיייסי החבר בעמותת "זקאת אל קודס" שהוכרה בבתי המשפט בישראל כשייכת לחמאס ונמצאת בהליכי פירוק.

מנהל בית הספר התחמק מהשאלות הקשות שהציג בפניו סוכות ומהתיעוד שלו מתרים כסף לעמותה של חמאס ובשלב מסוים נכנס בחזרה למבנה בטריקת דלת.

סוכות אמר לקייסי במהלך העימות: "כל עוד תהיה קשור לארגון הטרור חמאס ולארגוני טרור אחרים - אנחנו נסגור לך את בית הספר. אם אתה תביא כסף מחמאס לבית ספר בירושלים - לא תקבל שקל מהמדינה".

הביקור מגיע בעקבות חשיפת הקול היהודי לגבי נתונים ומסמכים מהם עולה כי בית הספר קשור לעמותת “אמסח דמעת אליתים", המנוהלת על ידי גורמים המשוייכים לעמותת “זקאת אל קודס" - עמותה שהוכרה על ידי בית המשפט כעמותה המזוהה עם חמאס ונמצאת בהליכי פירוק.

עוד נחשף בנתונים כי מנהל בית הספר, חמזה קייסי, משמש במקביל בתפקידים בעמותות הקשורות לגורמים אלו, ואף הופיע בפרסומים בהם הודה לארגונים שהוכרזו בישראל כגופים אסורים בשל קשריהם לחמאס על סיוע כספי שהועבר לטובת פעילות המוסד.

בסיום הסיור הודיע סוכות כי יפנה לגורמי משרד החינוך והביטחון בדרישה לבחון את כלל ההתקשרויות וההיכרות הנוגעות למוסד ולוודא כי המדינה לא מתקצבת מוסדות בעלי זיקה לגורמים התומכים בטרור או מקדמים את פעילותו בירושלים.

בשיחה עם ערוץ 7 אמר חבר הכנסת "חמזה קייסי הוא דירקטור בעמותה של חמאס והביא לבית הספר שלו מיליונים מעמותות של ארגון הטרור. בתי ספר במדינת ישראל שמקבלים כסף מהמדינה לא יכולים להיות קשורים לחמאס. הדבר הזה חייב להיפסק. האדם הזה לא יכול לנהל בית ספר במדינת ישראל ולשקר לוועדת החינוך".