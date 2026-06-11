הפלג הירושלמי הודיע היום (חמישי) כי החל מהשעה 17:00 יתקיימו שורת הפגנות וחסימות כבישים באזור המרכז, במחאה על מעצרם של תלמידי ישיבות והעברתם לכלא הצבאי. מיקומי החסימות המדויקים לא פורסמו לציבור.

בהודעת "הוועדה להצלת עולם התורה" נמסר כי המחאה מתקיימת על רקע "מסע הציד נגד לומדי התורה" והמשך מעצרם של תלמידי הישיבות.

"הניסיון הדיקטטורי של השלטונות לשבור את רוח המפגינים לא ירתיע אותנו מן המאבק נגד רדיפת לומדי התורה בארץ ישראל", לשון ההודעה.

המחאה מגיעה לאחר ש-17 עריקים, שנעצרו במהלך ההפגנה סמוך לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג, הועברו לטיפול המשטרה הצבאית ולכלא הצבאי.

לאחר אירועי המעצר, פרסם הפלג הירושלמי הודעה חריפה, שבה טען כי המשטרה "חצתה קו אדום נוסף" וקרא לציבור תומכיו לצאת למאבק "נחוש ובלתי מתפשר".

אתמול במשך שעות ארוכות התפרעו אנשי הפלג במספר מוקדים והתעמתו עם שוטרים וההערכה במשטרה היא שהיום צפויות חסימות באזורים נוספים ועל כן ישנה היערכות מוגברת כדי להתמודד עם המפגינים ולפזרם במהירות.