בעידן שבו השיח הציבורי סביב זוגיות מתמקד לא פעם באתגרים, בקשיים ובמשברים, ישנם אנשים שבוחרים להאיר דווקא את הכוחות, החיבור והאהבה שבקשר הזוגי.

אחת מהם היא אורה שושן, יזמת "כנס לעורר את האהבה" - אירוע ייחודי שהפך בעשור האחרון למסורת מרגשת עבור מאות זוגות מכל רחבי הארץ.

אורה, פועלת לאורך השנים מתוך אמונה עמוקה כי זוגיות טובה אינה דבר שקורה מעצמו, אלא קשר שיש לטפח, להשקיע בו וללמוד אותו לאורך החיים. חזונה היה ליצור אירוע שיציע מגוון רחב של תכנים, כך שכל זוג יוכל למצוא את הנושאים הנוגעים בו שיאפשרו לו לגדול ולהתפתח .

יש דרכים שונות להבין את השפות השונות של האהבה , יש מי שיבין אהבה דרך חופש.

ויש מי שמבין אותה דרך ביטחון.

ויש מי שמבין אותה דרך סיפור פנימי עמוק.

ויש מי שמבין אותה דרך שפת הלב.

בכנס "לעורר את האהבה" כל הדרכים האלה נפגשות - ומתאפשרת בחירה.

מאז הקמתו, הצליח הכנס ליצור מרחב מיוחד שבו זוגות יכולים לעצור לרגע את מרוץ החיים, לצאת מהשגרה ולהקדיש זמן איכות אמיתי לקשר הזוגי שלהם. בכל שנה מגיעים לכנס מאות זוגות, צעירים ומבוגרים, בתחילת דרכם או לאחר שנים רבות של נישואים, מתוך רצון ללמוד, להתפתח ולחוות יחד יום מלא השראה.

יום שלישי כ"ט תמוז תשפ"ו - 14.07.26 צילום: ללא

מתי בפעם האחרונה עצרתם את מרוץ החיים ובחרתם אחד בשנייה? לפרטים נוספים והרשמה לחצו כאן>>>

במהלך היום יתקיימו הרצאות, סדנאות ומפגשים עם אנשי מקצוע, מרצים מובילים ודמויות מעוררות השראה מעולם הזוגיות והמשפחה. המשתתפים יוכלו לבחור בין מסלולי תוכן שונים העוסקים בנושאים מגוונים כגון תקשורת זוגית, חברות ואינטימיות, בניית אמון, התמודדות עם אתגרי החיים המשותפים, צמיחה אישית בתוך הקשר הזוגי ועוד.

זהו יום שלם שבו אפשר לבחור , להרגיש, להתבונן, ולפגוש מחדש את הקשר.

ייחודו של הכנס טמון בשילוב שבין למידה משמעותית לבין חוויה נעימה ומחברת. לצד ההרצאות והסדנאות, נהנים המשתתפים מאווירה חגיגית, מפגשים עם זוגות נוספים, הפוגה מהשגרה והזדמנות להיזכר מחדש בסיבות שבגללן בחרו לצעוד יחד בדרך החיים.

כנס לעורר את האהבה הוא כמו ריטריט זוגי. זהו יום שלם המוקדש לחיבור, לצמיחה משותפת ולהעצמת הקשר הזוגי - חגיגה אמיתית של האהבה, שכבר עשר שנים מצליחה לגעת בלבבות של מאות זוגות מדי שנה.

כי לא תמיד צריך לתקן, לפעמים צריך רק לעצור - ולעורר.

רבים מהמשתתפים מספרים איזה שינוי משמעותי התרחש בביתם , יש יותר רוך, פחות אוטומט, נפתחה סקרנות חדשה אחד כלפי השני ועוד..

השנה יציין הכנס את שנתו העשירית, ויתקיים ביום שלישי, י"ט בתמוז תשפ"ו, 14 ביולי 2026, במכללת עמק יזרעאל.

אם משהו בפנים מרגיש שזה נוגע בכם - אל תחכו לרגע "נכון יותר"

אולי זה הרגע לעצור

להקשיב

ולעורר.

מתי בפעם האחרונה עצרתם את מרוץ החיים ובחרתם אחד בשנייה? לפרטים נוספים והרשמה לחצו כאן>>>

מרחב מיוחד - לעורר את האהבה צילום: ענבל למברגר