השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ומפכ"ל המשטרה דני לוי, העניקו לעירן נהון דרגת ניצב וכתב מינוי רשמי ליועץ המשפטי של משטרת ישראל.

ניצב נהון כיהן בשנים האחרונות כיועץ המשפטי של שירות בתי הסוהר, ולפני כן מילא תפקידים מרכזיים במערך התביעות ובמטה משטרת ישראל.

במהלך כהונתו בשב"ס היה שותף למהלכים משמעותיים לחיזוק המשילות בבתי הסוהר, הקשחת תנאי כליאת המחבלים וביטול הטבות שניתנו להם לאורך השנים.

השר בן גביר אמר בטקס "אני מברך את עירן נהון על כניסתו לתפקיד היועץ המשפטי של משטרת ישראל. עירן היה שותף מרכזי למהפכה בשב"ס, לחיזוק המשילות ולהפסקת ההטבות למחבלים. הוא מהאנשים שלא מחפשים למה אי אפשר, אלא איך אפשר".

בן גביר הוסיף כי "נהון יביא למשטרת ישראל מקצועיות, אחריות וייעוץ משפטי שיסייע לשוטרים ולמפקדים לבצע את משימתם למען ביטחון אזרחי ישראל".