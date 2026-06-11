ח"כ ניסים ואטורי מהליכוד פנה לנציב תלונות הציבור על שופטים, השופט בדימוס אשר קולה, בדרישה לפתוח בבירור מיידי על רקע פרסומים לפיהם במהלך דיון בבית המשפט העליון הציג השופט חאלד כבוב ציטוט שיוחס למו"ל "הארץ", עמוס שוקן, שאינו מופיע במסמכים שהוגשו לבית המשפט ואף אינו קיים בנספחים המצורפים לדיון.

לדבריו "אם יתברר כי במהלך דיון בבית המשפט, כבוב שיקר והציג ציטוט שלא נאמר מעולם כאילו היה חלק מחומר הראיות, מדובר באירוע חמור ביותר שמערער את אמון הציבור במערכת המשפט, שגם כך נמצא בשפל חסר תקדים".

ח"כ ואטורי הדגיש כי קיימת חובת שקיפות וציין: "לא ייתכן שאזרח מן השורה יידרש לתת דין וחשבון על כל מילה שאמר, בעוד שכאשר עולה חשד לכשל כה חמור בבית המשפט העליון, מנסים לטייח ולהמשיך הלאה כאילו לא קרה דבר. הציבור זכאי לקבל תשובות ברורות: כיצד הוצג הציטוט, מי אחראי לכך, ומדוע לא תוקן בזמן אמת".

נוסף לכך, ואטורי קרא לנציב תלונות הציבור על השופטים לקיים בדיקה יסודית ושקופה ולפרסם את ממצאיה לציבור במלואם. "אמון הציבור במערכת המשפט לא יישמר באמצעות הסתרה, אלא באמצעות אמת, אחריות ושקיפות".