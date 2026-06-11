יו"ר יהדות התורה ח"כ יצחק גולדקנופף פנה היום לראש הממשלה בנימין נתניהו, ערב ישיבת הממשלה החגיגית המתוכננת למחר בנוף הגליל, בדרישה למנוע את מה שכינה "הדרת החרדים תושבי יהודה ושומרון".

בדבריו דרש לתקן את סעיף ב' בסדר היום - הצעה להקמת "אתרים זמניים ביישובים הכפריים ביהודה ושומרון" שלטענתו אינה כוללת כל התייחסות לציבור החרדי באזור.

הוא ציין כי מתוך כחצי מיליון תושבי יהודה ושומרון, כ-200 אלף הם חרדים - כמעט מחצית מהאוכלוסייה - וכי מודיעין עילית וביתר עילית הן המרכזים העירוניים הגדולים ביותר באזור.

"כיצד ייתכן שדווקא אל מרכזי האוכלוסייה החרדית ביו"ש אף פעם לא מגיעים התקציבים, הפיתוח וההטבות שמגיעים לשאר היישובים?" כתב.

לדבריו, "עולה תחושה קשה מאוד בקרב הציבור כי הדרה זו אינה מקרית, ותכליתה מניעת תמיכה והטבות מציבור מסוים".

הוא הדגיש כי הציבור החרדי שותף מלא לפיתוח ההתיישבות חרף תנאי צפיפות ומצוקת דיור קשה, וכי הוא "זכאי לכל הטבה וסיוע בדין ולא בחסד".

בפנייתו ביקש מנתניהו לעיין מחדש בסעיף טרם אישורו מחר, ולוודא שכל תוכנית, הטבה או הקמת מרכזים באזור תכלול באופן שוויוני גם את הרשויות והתושבים החרדים.