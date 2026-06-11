13 ראשי ישיבות הסדר מודיעים בצהריים (חמישי) על הפסקת הגיוס לחיל השריון החל מהגיוס הבא. זאת לאחר ש-12 ראשי ישיבות נוספים מסרו הודעה דומה.

כעת, מגיע מספר ישיבות ההסדר שהודיעו שלא ישלחו את תלמידיהם לשיריון ל-25. עקבות ההקצאה הקבועה של ישיבות ההסדר בכל מחזור גיוס, מדובר במאות לוחמים שיחסרו מחיל השריון בעקבות ההחלטה לשלב נשים לוחמות.

ראשי הישיבה שהצטרפו למכתב הם: הרב מיכאל אהרונוב (ישיבת מעלה אפרים), הרב דוד אמיתי (ישיבת אבינועם), הרב שלמה בנימין (ישיבת לב לדעת), הרב ערן טמיר (ישיבת אורות אשקלון), הרב אלישע ינון (ישיבת עפולה), הרב אייל יעקובוביץ (ישיבת צפת), הרב אליהו מאלי (יפו), הרב אביהו פישפדר (ישיבת אשקלון), הרב שלמה שושן (ישיבת בית שאן), הרב יהושע שמידט (ישיבת נחלת יוסף), הרב דוד תורג'מן (ישיבת דימונה), ושני ראשי ישיבות נוספים שביקשו שלא לציין את שמם.

הרבנים הדגישו כי משמעות החלטת הבג"ץ היא עירוב היחידות הלוחמות, וכתבו: "אנו כואבים את התשובה הרופסת של מדינת ישראל וצה"ל, שלא הביעו התנגדות למהלך זה. אנו כראשי ישיבות, מודעים לכובד האחריות המוטלת על כתפינו. צה"ל הוא צבא של עם ישראל, וקדושת המחנה היא הבסיס לרוחו של צה"ל, ולהצלחה במיגור האויב. הכנסת חיילות לטנקים במעורב עם חיילים בנים, יש בה פגיעה רוחנית ומעשית ביכולת הלחימה".

הרבנים הודיעו: "לאחר שיקול דעת נוקב, החלטנו ששירות בשריון אסור על פי ההלכה ולכן לא נשלח את תלמידנו לשירות בשריון החל מהגיוס הבא. אלפי תלמידינו המתגייסים ליחידות הקרביות ימשיכו לעשות זאת בשליחות ובעוצמה, אך על צה"ל מוטלת האחריות לדאוג לבעלי פרופיל קרבי, שאינם מתאימים לשירות בחי"ר, למסגרת קרבית המתאימה לרוח הלחימה שלהם".

אתמול הגיב צה"ל לראשונה להודעת ראשי ישיבות ההסדר וביקש להבהיר את תמונת המצב בנוגע לפיילוט הנבחן.

בצה"ל ציינו כי לאחר כשנתיים וחצי של מלחמה עצימה, רב-זירתית וחסרת תקדים, שבמהלכן הורחבו המשימות המבצעיות באופן משמעותי והעומס על מערך המילואים גדל, קיים צורך בכל כוח אדם איכותי. "צה"ל זקוק לכל לוחם ולוחמת", נמסר.

עוד נמסר כי "כצבא העם, צה"ל רואה חשיבות עליונה בשילוב כלל האוכלוסיות, תוך מאמץ גדול לשמירה על אורח חייהן וצרכיהן, באופן שאינו פוגע באוכלוסייה אחת על חשבון האחרת".

בצה"ל הדגישו כי בג"ץ לא הורה על גיוס נשים לחיל השריון, אלא הנחה לקיים את הפיילוט המתוכנן בנושא.

לדבריהם, "פיילוט כשמו כן הוא - מהווה התנסות ראשונית לבחינה להמשך". עוד צוין כי הפיילוט יבוצע בהתאם לפקודת השירות המשותף, תוך עמידה בכלל הסטנדרטים המבצעיים והמקצועיים ובהתאם לצורך המבצעי.

בהודעה הרשמית הודגש כי "בכלל האפשרויות הנבחנות בפיילוט לא קיימת חלופה בה עתיד להתקיים שירות משותף של גברים ונשים באותה המסגרת". בצה"ל הוסיפו כי נכון לעכשיו הפיילוט טרם הוצג לרמטכ"ל, והנושא צפוי לעלות לדיון בתקופה הקרובה.

עוד מסרו בצבא כי בחודשים האחרונים מתקיים קשר שוטף בין בכירי צה"ל לבין ראשי ישיבות ההסדר, נציגיהם וגורמים נוספים בציבור הדתי-לאומי סביב הסוגיה.

לסיום נכתב כי "צה"ל מעריך ומוקיר את תרומתם של כלל המשרתים והמשרתות, ובכלל כך משרתי ישיבות ההסדר למאמץ הביטחוני בכלל הזירות".