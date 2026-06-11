החטיבה לתכנון וכלכלה ברשות המסים פרסמה מחקר רב-שנתי על שיעורי המיצוי של מענק העבודה (מס הכנסה שלילי), המבוסס על נתוני שנות הזכאות 2013-2023.

המענק, המשולם ישירות לחשבונות הבנק של שכירים ועצמאים בעלי שכר נמוך, נועד לצמצם עוני בקרב עובדים ולעודד השתתפות בכוח העבודה - אך על אף מהלכי הנגשה נרחבים, שיעור המיצוי הכלל-ארצי נותר יציב לאורך העשור ועומד על כ-70% בלבד.

הממצא המרכזי של המחקר, שגיבשה נטליה מירוניצ'ב, מנהלת תחום בכירה למחקר וסטטיסטיקה ברשות, הוא שניסיון עבר הוא הגורם המשפיע ביותר על מימוש הזכאות.

בקרב מי שקיבל מענק בעבר פעם אחת, שיעור המימוש עומד על 77%, לעומת 42% בלבד בקרב מי שאין לו ניסיון קודם. מי שקיבל מענק שלוש פעמים או יותר ימצה את זכאותו ביותר מ-90% מהמקרים.

מנגד, מי שהיה זכאי בעבר ולא הגיש בקשה, נוטה שלא לעשות זאת גם בהמשך - בשיעור של 74%.

גובה המענק משפיע אף הוא באופן משמעותי: ב-2023 עמד שיעור המימוש על 84% בקרב נשים ו-76% בקרב גברים כשסכום המענק עלה על 5,000 שקל, לעומת 43% ו-39% בהתאמה כשהסכום היה נמוך מ-500 שקל.

נשים ממצות את זכאותן בשיעור גבוה יותר לאורך כל התקופה, אם כי הפער מצטמצם - בעוד שיעור המיצוי בקרב נשים עלה מ-72.4% ל-75.4% בעשור, בקרב גברים הוא קפץ מ-53.3% ל-60.9%.

הממצא המפתיע ביותר נוגע להבדלים גיאוגרפיים-דתיים. ביישובים בעלי רוב חרדי - בני ברק, מודיעין עילית ואלעד - נרשמו שיעורי המיצוי הגבוהים בארץ, בין 82% ל-87%, לצד פער מגדרי נמוך משמעותית. לעומת זאת, ביישובים עם רוב יהודי לא-חרדי נע השיעור בין 65% ל-69% בלבד.

במקביל, פערים שהיו בעבר לרעת היישובים הערביים והדרוזיים הצטמצמו לחלוטין והשתוו לאוכלוסייה היהודית הכללית כבר משנת 2018.

ברשות המסים מציינים כי להשפעת הפריפריאליות הגיאוגרפית או גודל הרשות המקומית על שיעור המיצוי יש משקל מועט בלבד. המסקנה המרכזית: הסיבה לאי-מיצוי אינה נעוצה בעבודה בשחור, בקשיי שפה או בפרטי קשר שגויים - אלא בדפוס התנהגותי שמתבסס לאורך זמן.

החל משנת 2024 נכנסו לתוקף הרחבות חקיקתיות, ובהן מענקים לפעוטות עד גיל 3 ותוספת של 50% לגברים עם ילדים עד גיל 18 - צעדים שברשות המסים מקווים כי יגדילו את שיעורי המיצוי הכוללים בשנים הקרובות.