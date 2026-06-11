עמותת נאות חנן וחברת באמונה ייזום וניהול פרויקטים בע"מ סיימו הליך בוררות ממושך שעסק בפרויקט מגורים בחריש, שבו היו שותפות 744 משפחות במסגרת קבוצת רכישה.

בפסק בוררות מנומק בן 139 עמודים, שניתן ב-26 באפריל 2026, נדחו רוב טענות הצדדים והעמותה חויבה בתשלום קרוב ל-2 מיליון שקל עבור הוצאות והעברת יתרת נאמנות לחברת הניהול.

הפרויקט החל בשנת 2012 כקבוצת רכישה, לאחר שהעמותה זכתה במכרז של מנהל מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון בינואר 2013. חברת באמונה נשכרה לניהול הבנייה בתמורה לשכר טרחה של 9% מעלות הפרויקט, אך במהלך השנים התגלעו מחלוקות רבות בין הצדדים שהובילו לביטול הסכם הניהול בשנת 2019.

פסק הבוררות המלא

העמותה הגישה תביעה נגד חברת הניהול בטענה לליקויים וכשלים שונים, בהם עיכוב בהעמדת ליווי בנקאי, ליקויי בנייה וכשלים בפיקוח הנדסי. סכום התביעה, שעמד תחילה על 31 מיליון שקל, הועלה בסיכומים לכ-46 מיליון שקל, אך הבורר פסק לטובת העמותה כ-1.2 מיליון שקל בלבד עבור שני רכיבים נקודתיים.

חברת באמונה הגישה תביעה שכנגד בסך כ-5.1 מיליון שקל, שכללה טענות לעיכובים בתשלום דמי ניהול, פרסומים שלטענתה היוו הוצאת דיבה ופיצויים חוזיים שונים. גם תביעה זו התקבלה באופן חלקי בלבד, ולזכות החברה נפסק סכום של כ-1 מיליון שקל.

בפסק הבוררות התייחס הבורר להיקף תביעת העמותה וקבע כי היא "הוגשה באופן מנופח, שאינו משקף את המחלוקות האמיתיות בין הצדדים". עוד נכתב כי טענות העמותה "התפזרו על קשת רחבה של עניינים - טפל כעיקר, מבלי אבחנה".

בהתאם לכך חויבה העמותה לשלם 1.5 מיליון שקל בתוספת מע"מ עבור שכר טרחת עורכי דין, 42,500 שקל עבור הוצאות מומחה, וכן לשאת ב-75% מדמי הבוררות. יתרת הכספים שהוחזקה בחשבון נאמנות הועברה לחברת באמונה.