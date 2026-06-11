בפרשת קרח מופיעה אחת הנשים המרשימות ביותר בתנ"ך, למרות ששמה לא נזכר. אשתו של און בן פלת זוכה לכמה שורות בלבד בדברי חז"ל, אך השפעתה הייתה דרמטית.

כאשר מאות גברים נסחפים אחר מאבקי כוח, היא מצליחה להציל את בעלה מאחת הטעויות הגדולות בחייו. חז"ל מסכמים זאת במשפט קצר: חכמת נשים בנתה ביתה.

הסיפור הזה עוסק בתכונה נשית עתיקה ומוכרת , היכולת לראות את התמונה הרחבה כאשר אחרים מתמקדים ברגע הנוכחי. אשתו של און מזהה שבעלה לא פועל מתוך שיקול דעת קר אלא מתוך היסחפות רגשית.

כרופאת נשים במשך עשרות שנים פגשתי אינספור נשים שהפגינו יכולת דומה. לא פעם ישב מולי זוג בהתלבטות רפואית מורכבת. הבעל עסק במספרים, בנתונים ובסיכונים הסטטיסטיים. האישה הרגישה שמשהו אינו מסתדר. לעיתים קרובות התברר בדיעבד שהתחושה הזאת נשענה על קליטה מדויקת של פרטים קטנים שאיש לא נתן עליהם את הדעת.

המדע המודרני החל בשנים האחרונות להתייחס ברצינות רבה יותר למה שפעם כונה בזלזול אינטואיציה נשית. מחקרים בפסיכולוגיה קוגניטיבית מראים שמדובר למעשה בעיבוד מהיר של כמויות עצומות של מידע שנקלטו באופן בלתי מודע. המוח מזהה דפוסים, שינויים זעירים בהתנהגות, טון דיבור, הבעות פנים ופרטים סביבתיים, ומתרגם אותם לתחושת בטן.

במחלקות יולדות רבות בעולם מתארים תופעה מעניינת. לעיתים אישה הרה מגיעה ואומרת: משהו לא בסדר. הבדיקות הראשוניות נראות תקינות, המדדים סבירים, ובכל זאת הצוות ממשיך לברר. ואז מתגלה בהמשך סיבוך רפואי משמעותי. אמנם לא כל תחושת בטן צודקת, אבל אשה קרובה אצל עצמה, וכרופאה מנוסה למדתי שלא להתעלם מתחושות בטן [תרתי משמע] של נשים.

אולי זו הסיבה שחז"ל ייחסו לנשים בינה יתרה. הבינה היא חכמה שלא נשענת רק על נתונים יבשים אלא גם על הבנת בני אדם, קשרים ומשמעויות ארוכות טווח.

אצל אשתו של און בן פלת בולטת גם הנאמנות והאחריות. היה פשוט יותר לעמוד מן הצד ולומר: זו החלטה שלו. אבל נאמנות אמתית היא היכולת לומר לאדם הקרוב ביותר אליך את מה שהוא צריך לשמוע, גם כאשר הוא לא רוצה לשמוע.

זוהי תופעה מוכרת היטב גם בעולם הרפואה. מחקרים מראים שבני זוג אחראים לאחוז משמעותי מהאבחונים המוקדמים של מחלות כרוניות וממאירויות. הם הראשונים שמבחינים בירידה במשקל, בעייפות חריגה, או בשינוי בהתנהגות.

במבט ראשון נדמה שפרשת קרח היא סיפור של מלחמה על כבוד ומעמד. אך מאחורי הקלעים מסתתרת אישה אחת שמבינה שהניצחון הגדול ביותר הוא הצלת הבית. כאשר הם נלחמים על הנהגה, היא נלחמת על המשפחה. בזמן שהם חושבים על כבוד, היא חושבת על העתיד.

אולי משום כך בחרו חז"ל להציב את אשת און בן פלת כדוגמה הנצחית למאמר חכמת נשים בנתה ביתה, מפני שבאותו יום גורלי היא הצליחה לעשות את הדבר הקשה ביותר, להישאר צלולה כאשר כולם מסביבה איבדו את שיקול הדעת. לפעמים זהו הכוח הנשי הגדול ביותר ,למנוע אסון, לשמור שלא תהיה נפילה לתהום. ובמקרים רבים, כפי שמלמדת הפרשה, זו חכמה שיכולה להציל חיים ממש.