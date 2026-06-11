יו"ר מפלגת זהות, משה פייגלין, מבהיר בצהריים (חמישי) כי מפלגתו אינה מצטרפת לבלוק טכני שבני גנץ חלק ממנו.

פייגלין הגיב לדיווח על ריצה משותפת של המפלגה הכלכלית בראשות פרופ' ירון זליכה, דדי שימחי, יועז הנדל ובני גנץ יחד עם מפלגתו.

לדבריו "תנועת 'זהות' אינה מעוניינת ו לא תשתתף בשום מהלך מסוג זה. חיבורים ושיתופי פעולה אפשריים יתקיימו אך ורק בתוך הגוש הלאומי-אמוני. שיתוף פעולה עם גורמים שמטרתם לפגוע ברוב היהודי או להפיל את ממשלת הימין אינו בא בחשבון".

בהודעתו מציין פייגלין באופן ישיר את בני גנץ: "הוא אחד האחראים הישירים לטיפוח קונספציית אוסלו במערכת הביטחון וקידום הקו הפרוגרסיבי של העדפת חיי אוכלוסיית האויב על פני חיי חיילינו - שהובילו במישרין לטבח השביעי באוקטובר. שיתוף פעולה איתו פשוט אינו בא בחשבון".