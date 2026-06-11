נתניהו בישיבת ממשלה בנוף הגליל רועי אברהם, לע"מ, סטילס: חיים צח

ראש הממשלה בנימין נתניהו פתח היום (חמישי) את ישיבת הממשלה המיוחדת שנערכה בנוף הגליל בהצגת חבילת פיתוח לערי הליבה בצפון הארץ, הכוללת את נוף הגליל, עכו, כרמיאל, צפת, עפולה, נצרת וטבריה.

הוא ציין כי החזון זהה להצלחת ההשקעות והפיתוח שבוצעו בדרום המדינה לאחר מבצעי צה"ל. "מה שעשינו בדרום נעשה בצפון - זה החזון שלנו".

במהלך הישיבה הדגיש נתניהו את חשיבות הביטחון, וציין כי צה"ל ממשיך לפגוע בארגון חיזבאללה. "אנחנו מכים את חיזבאללה חזק מאוד, מאות מחבלים שאנחנו מחסלים מדי שבוע. ויש לנו עוד אתגרים - אתגר מיוחד זה הרחפנים. אנחנו עובדים על זה. אנחנו נחזיר את הביטחון לצפון, וניצור ביטחון בצפון כפי שעשינו בדרום".

בנוסף לביטחון, ראש הממשלה התייחס לפיתוח ותשתיות, והבטיח השקעות משמעותיות. "אנחנו באים במאמץ משותף להביא חבילת ענק לערי הליבה, לתת להן בוסט ענק, תוספת חזקה שתיתן להם תנופה והתפתחות כי זה החזון שלנו. זו משימה לאומית קדושה".

נתניהו הדגיש את חשיבות ההעצמה המקומית. "אנחנו רוצים לתת לכם את הכלים כי אתם המפקדים בשטח. אתם תדעו איך להשתמש במשאבים האלה בצורה המקסימלית", והוסיף כי התוכנית כוללת התחדשות עירונית מסיבית בתחומים שונים - עסקים, תחבורה, תשתיות, בריאות וחינוך.

"אני אוהב את הגליל. זה חלק אינטגרלי מהמולדת שלנו. זה חלק שאנחנו חייבים לשמור אותו וחלק שאנחנו חייבים לפתח אותו. אני רוצה להיות הנוסע הראשון ברכבל מנוף הגליל לתבור", סיכם.

בהמשך קיבלה הממשלה החלטה לפיתוח הצפון בהשקעה של כ-4 מיליארד שקלים - כצעד משלים להחלטה שאושרה בשבוע שעבר ליישובי קו העימות, על סך כ-18 מיליארד שקלים

מטרת ההחלטה להעניק לתושבים בערי הגליל, ביישובים ובכפרים מעטפת מענים למשיכת תושבים חדשים. המענים יתמקדו בתחומי: חינוך, בריאות, ביטחון אישי ומרכזי חוסן. זאת על מנת לחזק את אותם יישובים ולהפוך אותם לבעלי השפעה רחבה לכל יישובי הצפון והסביבה. הערים בהן תתמקד ההחלטה הן: צפת, עכו, נוף הגליל, נצרת, עפולה, טבריה וכרמיאל.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר: "אנחנו לא רק משקמים את הצפון, אלא בונים לו עתיד חדש ומבטיח. ההשקעה האדירה של כ-21 מיליארד שקלים שאנחנו מובילים יחד, מיועדת להפוך את הגליל למנוע צמיחה לאומי, עם תעסוקה איכותית, שירותים מתקדמים ותשתיות שימשכו משפחות חדשות להתיישב, לגדול ולפרוח כאן. אנחנו מביאים בשורה של ממש לתושבי הצפון - לא מדובר רק בתיקון נזקי המלחמה, אלא בשינוי פרדיגמה עמוק של ייהוד הגליל והפיכתו למוקד משיכה אטרקטיבי לאזרחי מדינת ישראל כולה".