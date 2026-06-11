הענקת תעודת ההוקרה לרבש"ץ סלעית נעמה זקס

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, העניק צל"ש אזרחי לרבש"ץ היישוב סלעית, רועי דמתי, אשר נטרל והבריח בתחילת השבוע מחבל בסיום פיגוע הירי המשולב בכוכב יאיר, צור נתן צור יצחק וסלעית.

דמתי במחבל שרצח בפיגוע ירי את לוחם המילואים חיים קלומיטי הי"ד ופצע 5 בני אדם נוספים. המחבל הגיע לשער הישוב סלעית שבשומרון, ירה לעבר הרבש"ץ שהיה בשער והיישוב ופתח בחזרה באש.

הצל"ש האזרחי הוענק בטקס מיוחד בלשכתו של ראש המועצה האזורית שומרון בהשתתפות אל"מ פ' מח"ט אפרים, סגן אלוף במילואים מ' קצין ההגמ"ר של החטיבה, יו"ר הישוב סלעית אלירן עמנואל, יו"ר וועדת הביטחון של הישוב עמית יקובוביץ', קב"ט המועצה יונתן שמחי והקב"ט האזורי חגי יהושע.

ראש מועצת שומרון הודה לרבש"ץ על תושייתו ואמר: "התאספנו כאן כולם כדי להצדיע לך, להודות לך ולהביע את ההוקרה, בשם כל אנשי ההתיישבות בשומרון, בשם עם ישראל כולו, כרבש"ץ סיכנת את חייך, עמדת חשוף מול האש ומנעת שפיכות דמים הרבה יותר גדולה ממה שעלול היה להיות. המעשה שעשית, תוך סיכון חיים אמיתי הוא דוגמה ומופת ולכן אני מתכבד להעניק לך צל"ש אזרחי בשם השומרון ובשם כל עם ישראל. בזכות אנשים כמוך, בזכות צה"ל, בזכות כיתות הכוננות אנחנו ביחד ננצח".

דמתי שחזר את הרגעים בהם הבין שהוא מתמודד עם מחבל. "התקשר אלי קב"ט הבטחון האזורי חגי יהושע, דקות ספורות לפני הגעת המחבל והתריע בפני שיש מחבלים ביישוב הסמוך. בזמן שאני מברר את הנושא, תוך כדי שיחה איתו, הגיח מולי המחבל. צעקתי לקב"ט 'יורים עלי'. המחבל פספס אותי בסנטימטרים ספורים, קפצתי החוצה ויריתי לעברו. המחבל פגש אותי פנים אל פנים, לשמחתי הוא החטיא את הירייה הראשונה".

לדבריו: "תפקיד הרבש"ץ מורכב מהרבה היבטים והרבש"צים עומדים בקדמת הבמה כבר תקופה ארוכה, במיוחד אחרי 7 באוקטובר וחשוב לחזק אותם ולתמוך בהם".

סגן אלוף במילואים מ' קצין ההגמ"ר של חטיבת אפרים הודה לדמתי על פעולתו הנחושה, קב"ט מועצת שומרון יונתן שימחי עמד על חשיבות פעילות הרבש"צים, כיתות הכוננות וחיילי ההגמ"ר .

יו"ר הישוב אלירן עמנואל סיכם "מנעת פיגוע הרבה יותר קשה, אם המחבל היה נכנס אני לא יודע מה היה קורה".