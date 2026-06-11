שרת התחבורה מירי רגב הודיעה על כוונתה להעלות את המהירות המותרת בכבישים מסוימים בישראל מ-90 קמ"ש ל-110 קמ"ש.

האם מדובר בהחלטה נכונה ואחראית או במתכון לתאונות קטלניות נוספות? על כך שוחחנו עם המשפטן, מומחה לדיני תעבורה, עו"ד אריה אורנג'.

עו"ד אורנג' פותח את דבריו בדברי ברכה לשרה על החלטתה להעלות את המהירות המותרת במספר כבישים ברחבי הארץ ומציין כי החלטה שכזו מתבקשת על רקע השימוש בכלי רכב חדישים ומוגנים יותר ועל רקע שיפוץ כבישים והרחבתם, כאשר המודל הבולט ביותר הוא כביש תל אביב ירושלים, שהשיפוץ שבוצע בו לפני שנים אחדות משמעותי מאוד ומאפשר מרחב ראייה נוח לנהג.

לדבריו בדיקה של התיקים שמגיעים לבתי המשפט מלמדת שסוגיית מהירות הנסיעה המותרת הפכה למשחטת כספים עבור המדינה, וללא צדק. בבית המשפט מנסה התביעה לטעון שהנהג סיכן בנהיגתו את הציבור, אך העובדות מוכיחות אחרת.

למעשה, אומר עו"ד אורנג', במקרה כביש תל אביב ירושלים, המשטרה מציבה שוטר עם מצלמת לייזר בסמוך לפנייה לבית שמש, ושם הם מתועדים בנהיגה מעל המותר, סופגים קנסות גבוהים ורשיונותיהם נשללים בתואנה שסיכנו את הזולת, וזאת למרות שהנתיב אינו עובר בסמוך למקום מגורים ואינו מסכן אף אדם. וזאת בהתאם לתוצאות מחקרים שביצע משרד התחבורה והובילו למסקנות הללו.

לשאלתנו אם הסכנה מתמקדת אך ורק בנסיעה במקומות מגורים ולא גם בכבישים מהירים שבהם מהירות יתר יכולה לסכן נהגים אחרים, משיב עו"ד אורנג' ואומר כי מאחר וכלי הרכב בישראל הם חדישים ועומדים בסטנדרט הגנה גבוה, ומאחר וכבישים רבים בישראל חודשו, שופצו והורחבו, הרי שהמציאות הפוכה ודווקא כאשר הנסיעה איטית הנהג מתעסק בדברים רבים אחרים שאינם הנהיגה, ולעומת זאת כאשר הנסיעה מהירה הוא ממוקד במשימתו כנהג ונזהר הרבה יותר. בהמשך הדברים ציין אורנג' כי מהירות מותרת נמוכה מייצרת פקקים המוסיפים גם לעצבנותו של הנהג. כך הוכיחו מחקרים שביצע משרד התחבורה והוצגו בכנסת, "כך שלא מדובר בהחלטה פופוליסטית", הוא מציין.

עם זאת סבור אורנג' כי במידה ונהג התעסק במכשיר הטלפון שנהג מבלי לאחוז בהגה כנדרש הרי שנכון להחמיר בענישה נגדו, "אבל בכבישים ורכבים תקינים אין סיבה שלא להעלות את המהירות".

"דוגמא נוספת היא כביש בגין שמוצג בבית משפט ככביש עירוני למרות שהוא משמש עם שלושה נתיבים לכל כיוון", מציין עו"ד אורנג' הסבור כי נכון בכביש שכזה להעלות את המהירות המותרת ל-100 קמ"ש ואולי אפילו ל-110 קמ"ש. בדבריו הוא שב ומגדיר את האכיפה היתרה בכבישים מסוג זה כמקור הכנסה למדינה ולא מעבר לכך.

לשאלת ההשוואה למותר והאסור בכבישי חו"ל, אומר אורנג' כי מדובר במרכיבים רבים ולכן לא נכון לנסות ולערוך השוואה שכזו, אלא לבחון את המציאות בכל כביש בפני עצמו ובמקומות בהם ניתן להעלות את המהירות כמו בכביש ירושלים תל אביב לעשות זאת.