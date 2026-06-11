עוזאל ותיק מגיב לסגירת הכביש בפונדוק צילום: דוברות

כוחות צה"ל, בהנחיית מפקד חטיבת אפרים אלוף-משנה פאיז פארס, חסמו מחדש פנייה בכפר פונדוק שנפתחה לאחרונה באופן עצמאי ופיראטי על ידי ערביי האזור. החסימה בוצעה לבקשת ראש מועצת קדומים עוזאל ותיק.

בעקבות פיגוע הירי שהתרחש בשנה שעברה בפונדוק בו נרצחו 3 ישראלים, דאגה המועצה מול כוחות הביטחון לסגור את כלל הפניות בכפר, למעט פנייה אחת מוסדרת. למרות זאת, בימים האחרונים ערבים מהאזור הזיזו על דעת עצמם את הבטונדות שהציב צה"ל במקום ופתחו את הציר מחדש.

הסכנה הבטיחותית שבפתיחת הציר התממשה כבר השבוע: תושב קדומים שנסע בכביש בדרכו לעבודה נפגע מרכב של נהג ערבי שיצא מאחת הפניות הלא-מוסדרות. הוא נפצע ונזקק לטיפול בבית חולים.

עם היוודע דבר פתיחת הפנייה בכביש, פנה ראש המועצה באופן מיידי למח"ט אפרים. כוחות צה"ל הגיעו לשטח במהירות, הציבו את הבטונדות מחדש ואף ביצעו עבודות לחירוץ הכביש עצמו, כדי למנוע אפשרות עתידית לפתיחתו.

עוזאל ותיק סיכם "אני רוצה לשבח את צה"ל ואת מח"ט אפרים על העבודה המהירה והנחושה. פתיחת צירים פיראטית ובלתי מבוקרת מהווה סכנה בטיחותית וביטחונית חמורה ומיידית, שכבר הספקנו לראות את תוצאותיה בתאונה השבוע. תודה לתושבים האכפתיים שדיווחו לנו מידית על פתיחת הפנייה. החיים של התושבים שלנו הם מעל הכל, ולכן חשוב כל כך שאנחנו פועלים מהר ובנחרצות מול כל איום בשטח. התגובה המיידית של הצבא וסגירת הכביש מסירים את הסכנה ומבטיחים נסיעה בטוחה יותר לכולנו".