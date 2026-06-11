דובר צה"ל הודיע אחר הצהריים (חמישי) כי קצין נפצע באורח קשה ונגד נפצע באורח קל, מפיצוץ מטען חבלה במהלך פעילות מבצעית בג'נין.

השניים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם עודכנו.

מחקירה ראשונית של התקרית עולה כי מדובר בכוח שפעל במחנה הפליטים ג'נין, וביצע סיור הכנה, לקראת הקמת מוצב קבע בתוך המחנה.

במהלך הסיור זיהה הכוח חפץ חשוד ושניות אחר כך התרחש הפיצוץ. עדיין לא ברור גרם לו והכוחות בשטח מתחקרים את הנושא. אחת הטענות היא שהקצין נגע במטען שהתפוצץ.

במקביל פועלים בצה"ל כדי לשלול הימצאות מטענים נוספים באזור בו אירע הפיצוץ.