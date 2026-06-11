רטיבות מתמשכת מייצרת עובש, מחלישה בטון וגורמת להוצאות מיותרות על תיקונים חוזרים. מדריך זה מציג באופן מקצועי את הדרך הנכונה לזהות נזילה, להבין את מקורה, לבחור בעל מקצוע מתאים ולמנוע הישנות של הבעיה בעתיד.

סימנים מקדימים לנזילה - מה חשוב לשים לב אליו

ברוב המקרים, נזילה מתחילה בסימנים קטנים יחסית, שההתעלמות מהם עלולה להתפתח לנזק מבני של ממש. כתמי רטיבות בהירים או כהים על הקירות והתקרה, צבע מתנפח או מתקלף, התפוררות של טיח וחיבורי פאנלים מתרוממים הם אינדיקציות שכדאי להתייחס אליהן ברצינות.

גם ריח של טחב, הופעת עובש שחור בפינות חדרים, סביב משקופי דלתות וחלונות או מאחורי ארונות צמודי קיר, יכולים להעיד על נזילה סמויה בצנרת או באיטום. חשבון מים גבוה מהרגיל, למרות שלא חל שינוי בהרגלי השימוש, הוא סימן נוסף לכך שמים בורחים במערכת מבלי שניתן לראות זאת בעין.

בחלק מהמבנים נשמעים גם קולות זרימת מים כאשר כל הברזים סגורים, או מורגש אזור קר/לח באופן ברור ברצפה. התייחסות מוקדמת לסימנים אלו מאפשרת לטפל בתקלה בזמן קצר יותר, בעלות נמוכה יותר ועם פחות פגיעה בשגרת החיים ובמבנה.

שיטות איתור נזילות - בין עבודה מסורתית לטכנולוגיה מתקדמת

בעבר, טיפול בנזילות התבסס על שבירת קירות ורצפות באזורים נרחבים, מתוך ניסיון "לנחש" את מיקום הצינור הפגום. שיטה זו גרמה להרס מיותר, האריכה את משך העבודה ויצרה עלויות שיקום גבוהות. כיום קיימות טכנולוגיות מתקדמות שמאפשרות זיהוי מדויק של מוקד התקלה תוך צמצום משמעותי של הפגיעה במבנה.

בין הכלים המקצועיים ניתן למצוא מצלמות תרמיות, גלאי אקוסטי לשמיעת זרימת מים, מצלמות סיב אופטי המוחדרות לצנרת, בלוני לחץ לבדיקת קווי ביוב ומערכות מדידת לחצים. שילוב נכון של כמה אמצעי בדיקה, יחד עם ניסיון מקצועי והיכרות עם תוכניות האינסטלציה, מאפשר להגיע לאיתור מדויק מבלי לפרק חיפויים מיותרים.

כדי להבין לעומק אפשרויות שונות של איתור נזילות במבנים קיימים, חשוב להכיר את היתרונות והחסרונות של כל שיטה, את רמת הדיוק ואת מידת ההתערבות הנדרשת בקירות וברצפות.

איתור נזילות עם מצלמה תרמית - יתרונות, מגבלות ויישומים

אחת השיטות המתקדמות והנפוצות כיום היא איתור נזילות עם מצלמה תרמית. מצלמה זו אינה "רואה" דרך הקיר, אלא מודדת הפרשי טמפרטורה על פני השטח. מים קרים או חמים המשנים את טמפרטורת הקיר או הרצפה יוצרים דפוס תרמי ייחודי, המאפשר למאתר מנוסה לזהות את מוקד הבעיה.

היתרון המרכזי הוא יכולת סריקה מהירה של שטחים גדולים ללא שבירה, וכן קבלת תמונה ויזואלית ברורה של אזורי הרטיבות. המצלמה מסייעת להבדיל בין עיבוי, רטיבות שטחית ונזילה פעילה בצנרת. יחד עם זאת, חשוב להבין כי לקריאת התמונה התרמית דרוש ידע מקצועי, וכי במקרים מסוימים למשל קירות מבודדים היטב או צנרת עמוקה מאוד - יש צורך לשלב אמצעי בדיקה נוספים.

אבחון תרמי מדויק מאפשר לבצע פתיחה נקודתית בלבד, לתקן את הקו הפגום ולסגור את האזור בזמן קצר יחסית. בכך נחסכת עבודת שיפוץ נרחבת, מקטינים את אי הנוחות לדיירים ומונעים פגיעה מיותרת באריחים, בטיח ובחיפויים יקרים.

תהליך מקצועי של איתור נזילות - שלבים מרכזיים בשטח

תהליך עבודה איכותי מתחיל באיסוף מידע: תיאור התסמינים, היסטוריית תקלות קודמות בנכס, בדיקת חשבונות מים ותוכניות בנייה אם קיימות. לאחר מכן מתבצעת סקירה ויזואלית יסודית של כל אזורי הסיכון חדרי רחצה, מטבח, מרפסות, גג, קירות חוץ וקווי ביוב.

בשלב הבא נבחרים הכלים המתאימים ביותר: מד לחות לקירות ורצפות, מצלמה תרמית, בדיקת לחץ לקווי מים, מצלמת צנרת לקווי ביוב ועוד. לעיתים נדרשת בדיקה בשלבים - קודם קו ראשי, לאחר מכן הסתעפויות כדי לשלול אפשרויות ולצמצם את אזור החיפוש.

לאחר זיהוי אזור החשד מבוצעות בדיקות ממוקדות לאימות הממצא, ורק אז מתקבלת החלטה היכן לפתוח את הקיר או הרצפה. תיעוד מסודר של הממצאים, כולל תמונות ודו"ח כתוב, חשוב במיוחד לצורך התנהלות מול חברת הביטוח, מהנדסים או קבלנים שיבצעו את תיקון ושיקום האזור שנפגע.

עלות, ביטוח וטיפים לבחירת בעל מקצוע

עלות עבודת איתור משתנה בהתאם לגודל הנכס, מורכבות המערכת, כמות הציוד הטכנולוגי הנדרש ומספר האזורים שיש לבדוק. במקרים רבים, פוליסת ביטוח מבנה או ביטוח דירה כוללת כיסוי עבור עבודות איתור ותיקון נזילות, ולעיתים גם עבור השבת המצב לקדמותו לאחר השיפוץ. לכן חשוב לבדוק את תנאי הפוליסה מראש ולוודא אילו מסמכים נדרשים - דו"ח מאתר, חשבונית, תמונות ועוד.

בעת בחירת נותן שירות מומלץ לוודא ניסיון מוכח בתחום, שימוש בציוד מתקדם, זמינות מהירה למקרים דחופים והצגת המלצות מלקוחות קודמים. יש חשיבות רבה לשקיפות - הסבר על מהלך הבדיקה, פירוט הציוד שבו יעשה שימוש, הערכת עלויות והצגת דו"ח מסודר בסיום. מקצועיות בשלב האיתור תחסוך זמן, כסף ועוגמת נפש בשלב התיקון והשיקום.

בנוסף, כדאי לבחון האם מוצעת אחריות על עבודת האיתור, באילו מצבים ניתן להגיע שוב לביקורת ללא חיוב נוסף, וכיצד מתבצעת התקשורת מול חברת הביטוח במקרה של נזק משמעותי. בחירה נכונה של מומחה מגדילה את הסיכוי לאבחון חד-משמעי, שמונע מחלוקות עתידיות לגבי מקור הרטיבות והאחריות לתיקון.

מניעת נזילות עתידיות - תחזוקה נכונה והתנהלות שוטפת

לצד טיפול מקצועי בנזילה קיימת, יש חשיבות רבה לפעולות מניעה שוטפות. ניקוי תקופתי של מרזבים, שמירה על שיפועים נכונים במרפסות ובגגות מרוצפים, בדיקת איטום סביב פתחים וחיבורי אינסטלציה גלויים - כל אלה מפחיתים את הסיכון להופעת רטיבויות חדשות.

כדאי להקפיד על בדיקת חשבונות מים אחת לתקופה, לשים לב לשינויים פתאומיים ולהתייחס ברצינות לכל הופעת כתם חדש או התקלפות צבע. במבנים ישנים במיוחד, או בבתים שעברו שיפוצים מרובים לאורך השנים, מומלץ לבצע בדיקות מנע נקודתיות באזורים רגישים, במיוחד לפני עונת החורף.

תחזוקה נכונה, בשילוב שימוש בטכנולוגיות מתקדמות בעת הצורך, מאפשרים לשמור על מבנה יבש, בריא ויציב לאורך שנים, לצמצם נזקים כלכליים ולשמור על איכות החיים וערך הנכס.

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