זה קורה בכל שנה מחדש:

הילדים כבר מריחים את סוף שנת הלימודים, הספרים נעלמים, והעיניים שלהם מקבלות את המבט המזוגג הזה שנולד מבהייה אינסופית במסכים.

בשלב הזה ההורים בדרך כלל נכנסים לעמדת מגננה, סופרים לאחור את הימים, מחשבים מסלול מחדש בין קייטנות, ובעיקר טובעים בחרדה הורית שרק מתפללת שהכול יעבור ושהם והילדים יצליחו לצאת מהחופש הזה בחתיכה אחת.

אבל בואו נעצור רגע ונשים דברים על השולחן:

החופש הגדול הוא לא גזירת גורל שצריך רק "לשרוד".

החופש הוא קודם כול מראה, ובעיקר זירת המבחן האמיתית של החינוך שלנו.

לאורך כל השנה המערכת החזיקה את התלמידים והמתבגרים בתוך מסגרת של צלצולים ומבחנים. עכשיו, כשהקירות נופלים, הילדים והמתבגרים שלנו נפגשים עם הדבר האמיתי: החופש לבחור. ואם לא נכין אותם למפגש הזה, החופש עלול לבלוע אותם.

כדי שהקיץ הזה לא יהפוך לאוקיינוס של "כלום ושום דבר", הנה שבע נקודות שאתם חייבים לשים על השולחן כבר עכשיו, רגע לפני שהדלתות ננעלות:

מסכים: לא כלא, אבל בהחלט גבולות גזרה

בואו לא נהיה נאיביים:

המסכים יהיו שם, ובכמויות.

אבל יש הבדל תהומי בין צפייה לבין טביעה.

שבו איתם עכשיו וקבעו חוקי משחק ברורים:

הגבלת זמן מסך היא לא עונש, אלא הגנה על המוח שלהם ועל הבריאות הנפשית שלהם.

הגדירו שעות מתות שבהן הניידים מחוץ לתחום, למשל בארוחות ובלילה, ותזכרו:

הגבול מעניק להם ביטחון, גם אם הם יצרחו שהוא מציק להם.

אל תהיו צרכנים תמימים: צפייה ביקורתית

הבעיה היא לא רק כמה הם צופים, אלא גם מה הם בולעים שם בפנים.

הטיקטוק, האינסטגרם והיוטיוב מלאים בתכנים שמייצרים אצל הילדים תמונת מציאות מעוותת.

דברו איתם על זה.

למדו אותם להיות צופים ביקורתיים.

שאלו אותם: "למה לדעתך המשפיען הזה מעלה את הסרטון הזה?", "מה הוא מנסה למכור לך?", "האם החיים של החבר ההוא מהכיתה באמת מושלמים כמו בסטורי?".

פקחו להם את העיניים כדי שלא יהיו פתאים.

דימוי עצמי: החומה בפני הזרם

למה בני נוער נסחפים לפעילויות שטות, לאלכוהול, לשוטטות ולמעשים מסוכנים בלילות הקיץ?

לא כי הם רעים, אלא כי הם מחפשים שייכות.

כשהדימוי העצמי של הנער חלש, הוא ימכור את הערכים שלו בשביל טיפה של תשומת לב מהחבר'ה.

התפקיד שלנו הוא לחזק את עמוד השדרה שלהם עכשיו.

נער שיודע מה הוא שווה, נער שמרגיש מוערך בבית, מסוגל להגיד "לא" לחבר'ה כשהם מציעים לו לעשות שטות.

הוא לא צריך לזרום עם הזרם, כי יש לו אי של יציבות בתוך עצמו.

זירת השיימינג והחרם לא יוצאת לחופש

להפך, בקיץ היא רק מחמירה.

כשאין מורים ואין עיניים מבוגרות, קבוצות הווטסאפ הופכות לשדה קוצים.

ילדים נשארים מחוץ למפגשים, תמונות מביכות מופצות, והבדידות חונקת.

תנו להם משימה אנושית לחופש:

לפקוח עיניים. תגידו להם: "אם אתם רואים שמישהו נשאר בחוץ, אם פתחתם קבוצה בלעדיו, אל תתנו לזה יד". תהיו המבוגר האחראי שמזכיר להם שגם בחופש, אדם לאדם אדם.

נוחתים עם יעדים

חופש בלי מטרה הוא מתכון בטוח לדיכאון ולשעמום, שמוליד אלימות.

אל תיכנסו לקיץ בלי "תוכנית עבודה".

שבו עם כל ילד וקבעו מטרות:

זה יכול להיות קריאת שני ספרים, קורס דיגיטלי, שיפור האנגלית, עבודה בקיץ או התנדבות. כשילד קם בבוקר ויש לו יעד, היום שלו נראה אחרת.

האלטרנטיבה: אי אפשר להגיד רק "מה לא"

אתם רוצים שהם לא יהיו במסכים?

מעולה. מה אתם מציעים במקום?

אי אפשר לייצר ואקום.

אם לא תייצרו אלטרנטיבות, טיולים משפחתיים, משחקי קופסה, הרשמה לתנועת נוער, מנוי לבריכה או סתם משימות משפחתיות מאתגרות, הטבע יעשה את שלו והם יחזרו לנקודת המפלט הקלה ביותר:

המזרן והסמארטפון.

לב העניין: דוגמה אישית וזמן איכות, בלי תירוצים

עכשיו הגענו לשורה התחתונה, ה"קישקע" של הטור הזה:

אתם יכולים לנאום להם מכאן ועד להודעה חדשה, אבל אם אתם בעצמכם תקועים במסך מהרגע שאתם חוזרים מהעבודה, שום דבר לא יעזור.

יותר מזה, אם לא תמצאו את הזמן, נסו לפחות שלוש פעמים בשבוע, או אפילו עשר דקות ביום, לשבת איתם.

רק אתם והילד. בלי טלפונים בצד.

אם לא נצליח ללמוד איתם משהו, לקרוא יחד או פשוט להקשיב להם באמת, בגובה העיניים, כל המילים הגבוהות שלנו יהיו שוות כקליפת השום.

הילדים שלנו לא צריכים עוד מטיף בשער, הם צריכים הורה נוכח.

הקיץ הזה יכול להיות האסון החינוכי של השנה, והוא גם יכול להיות חממת הגידול המופלאה ביותר עבור הילדים שלכם.

המפתח, כמו תמיד, נמצא בידיים שלנו. אל תגידו "אחרי החגים".

שבו איתם עוד היום.