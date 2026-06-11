רמטכ"ל אייל זמיר מתייחס לראשונה למכתב ראשי ישיבות ההסדר נגד שילוב לוחמות בשריון ומדגיש כי שילוב נשים בחיל השריון לא יבוא על חשבון תלמידי ישיבות ההסדר המשרתים.

"צה"ל הוא צבא העם. בשל כך אני רואה חשיבות עליונה בשילוב כלל האוכלוסיות בשורותיו, ובמיוחד במערך הלוחם ותומך הלחימה".

"שילוב מורכב זה ייעשה תמיד באופן שיאפשר לציבור אחד לשרת לצד השני ולא על חשבונו. אני אומר כאן בצורה ברורה: אני מבין היטב וצה"ל מבין היטב את הרגישויות והאיזונים הנדרשים, ואין לי ספק שנדע לנצח גם את האתגר הזה, כי אין לנו שום אלטרנטיבה אחרת. כולנו ביחד למען המטרה הנעלה מכולם - הבטחת ביטחונה וביצור עתידה של מדינת ישראל".

את הדברים אמר הרמטכ"ל בוועידת ארגון עובדי צה"ל. במהלך הנאום פנה לעובדים ואמר: "יקיריי עובדי ועובדות צה"ל, אתם יוצקים משמעות יום יום, שעה שעה למילים של יהושע בן נון וכלב בן יפונה: 'טובה הארץ מאוד מאוד'. הם הוכיחו אמונה ומעשה. בעבודתכם היומיומית בלב המציאות המאתגרת של מדינת ישראל, אתם בונים את הכלים המאפשרים לנו להתקיים כאן כעם. הערב אני מבקש להודות לכם בשמי ובשם צה"ל כולו על העמל ארוך השנים ועל הצעידה המשותפת למען ביטחון ישראל".

מוקדם יותר הצטרפו 11 ראשי ישיבות הסדר נוספים למכתב הקורא לתלמידים שלא להתגייס לחיל בעקבות קידום שילוב לוחמות.

בין הרבנים שחתמו על המכתב נמנים הרב מיכאל אהרונוב מישיבת מעלה אפרים, הרב אלישע ינון מעפולה, הרב שלמה ששון מבית שאן והרב דוד אמיתי מישיבת אבינועם. רשימת המצטרפים כוללת גם את הרב אייל יעקובוביץ מצפת, הרב יהושע שמידט מנחלת יוסף, הרב שלמה בנימין מישיבת לב לדעת, הרב אליהו מאלי מיפו, הרב דוד תורג'מן מדימונה, והרבנים ערן טמיר ואביהו פישפדר מאשקלון.