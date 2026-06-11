בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ, בהרכב השופטים עופר גרוסקופף, חאלד כבוב ורות רונן, דן אתמול בעתירת "מים לישראל" ואגודות מים נוספות נגד רשות המים בנושא הסדרת אספקת המים במרחב הכפרי.

במהלך הדיון הבהירו השופטים כי אף שהרפורמה שמקדמת רשות המים אפשרית, קיימים פערים מהותיים שטרם קיבלו מענה מספק.

בין הסוגיות שעלו בדיון, מצבם של יישובים במועצות אזוריות שאינן מצטרפות להסדר, שאלת התשתיות שהוקמו ונוהלו לאורך שנים בידי אגודות המים, והצורך במתווה ביניים שיאפשר יישום הדרגתי והוגן. בית המשפט הדגיש כי יש לבחון פתרונות שימנעו פגיעה בתושבים ובתשתיות קיימות לצד קידום מטרות הרפורמה.

"מים לישראל", המאגדת אגודות מים אזוריות, קיבוצים, מושבים וצרכני מים במרחב הכפרי, טענה בדיון כי הרפורמה במתכונתה הנוכחית עלולה לפגוע בתושבי הנגב, הגליל וקווי הגבול. לטענת האגודה, התנאים שמציבה רשות המים להעברת ההספקה והתשתיות למועצות עלולים להביא לקיפוח כלכלי ולפגיעה בשירותי המים ובחקלאות.

עוד נטען כי אגודות המים אינן מתנגדות להסדרה או לשיפור השירות, אלא מבקשות לשמור ליישובים זכות בחירה בין חלופות שונות. נציגי האגודה הדגישו כי יש לאפשר גם לאגודות מים מתפקדות להמשיך לספק שירות איכותי ומפוקח, בין אם מדובר באגודות יישוביות ובין אם באגודות אזוריות.

במהלך הדיון ציין ראש ההרכב, השופט עופר גרוסקופף, כי "התחושה היא שהידברות פה יכולה להועיל", והציע לבחון פתרונות נוספים, בהם גם מתווה ביניים לתקופה מוגדרת. בסיום הדיון נקבע כי העותרים יעבירו בתוך 21 ימים הצעות קונקרטיות לפתרון, כי תתקיים פגישה בין הצדדים בתוך 45 ימים, וכי בתוך 60 ימים תוגש לבית המשפט הודעת עדכון על התקדמות ההידברות.

יו"ר "מים לישראל", איתן ברושי, אמר, "המים במרחב הכפרי הם לא רק צינור, הם חוט השדרה של היישוב, של החקלאות ושל החוסן הקהילתי". לדבריו, "אנחנו מברכים על כך שבית המשפט ראה את הצורך בהידברות אמיתית ובחיפוש פתרון מעשי".

מנכ"ל "מים לישראל", אורן עמיאל, טען כי רשות המים דורשת מהחברות של המועצות להעביר מסמך המאשר שהתשתיות יועברו ללא תמורה, ובהמשך אף דורשות השתתפות של הצרכנים בשדרוג התשתיות. לדבריו, "רשות המים חייבת להסדיר את כל נושא העברת התשתיות לפני שממשיכים להתקדם בהקמת הספקים".