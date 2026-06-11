דוד יערי, אביו של סמל אהד יערי שנהרג מפליטת כדור בלבנון, נפגש עם אביו של החייל שעצור בחשד לירי שממנו נהרג בנו, וקרא לשחרורו.

לדבריו, "אני מתכנן להגיע לבית המשפט, ולהגיד לשופט לשחרר את המפקד של אהד. שיחזור ללחימה על הגנת המדינה".

יערי טען כי מדובר ב"תקלה מבצעית" ולא במקרה שמצדיק הליך פלילי. "הוא את העונש שלו קיבל עד סוף ימיו", אמר, והוסיף כי יש להפיק לקחים מבצעיים אך לא "להחליש את החיילים שלנו" באמצעות מעצר וחקירה פלילית בזמן לחימה.

אביו של אהד סיפר כי ביקש מאביו של החייל למסור לבנו "שירים את הראש". לדבריו, "אם אנחנו נוכל להגיע לבית המשפט ביום ראשון אנחנו נגיע, נחבק את הילד ונרים לו את הראש".

אהד יערי הובא למנוחות צילום: Flash90

אביו של החייל העצור סיפר כי הגיע לפגוש את משפחת יערי כדי לנחם ולהעביר את התנחומים של בנו. "קיבלתי חיבוק מדהים מהאבא, מהאמא ומהאחים", אמר, והוסיף כי בנו "מתייסר עד עמקי נשמתו על האסון" ומרגיש שכשל במשימתו להגן על חייליו.

לדבריו, בנו התגייס לגבעתי לאחר שעזב מכינה קדם-צבאית עם פרוץ המלחמה ב-7 באוקטובר, מתוך רצון לקחת חלק בלחימה. האב סיפר כי בנו לחם בגזרות קשות בעזה ובלבנון, איבד חברים ומפקדים במהלך המלחמה, ותכנן להמשיך בשירות מילואים בהתנדבות גם לאחר שחרורו.

עוד אמר האב כי בנו מבקש לשוב ללחימה ומתקשה להתמודד עם האירוע. "הוא כל הזמן דואג למשפחה השכולה", סיפר, "והוא ביקש לחבק אותם חזק בשמו ולהגיד להם כמה הוא מצטער ומתייסר על האסון הנורא".

רס"ן במיל' עו"ד ואסים דאהר, שמייצג את החייל מטעם הסנגוריה הצבאית, מסר כי מדובר ב"אירוע טרגי ועצוב" שהתרחש במהלך לחימה עצימה בלבנון. לדבריו, "המסלול הפלילי אינו מתאים לסיטואציה הזו", וקרא לצבא "לעטוף אותו במעטפת שיקומית בריאה ולהחזיר אותו במהירות ללחימה".