משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות מנע היום (חמישי) את כניסתה לישראל של העיתונאית הצרפתית אליס פרוסארד.

רשות האוכלוסין וההגירה קיבלה את המלצת מנכ"ל המשרד, אבי כהן-שיקלי, והעיתונאית גורשה והועלתה על טיסה בחזרה לצרפת.

ההחלטה התקבלה לאחר בדיקה שהראתה כי פרוסארד מחזיקה בשרשרת התבטאויות אנטי-ישראליות חריפות, שכללו מתן לגיטימציה למתקפת השבעה באוקטובר והאשמת ישראל באפרטהייד וב"טבח".

השר עמיחי שיקלי הגיב "חוקי המשחק השתנו. כל מי שתומך בחמאס ובתנועת החרם לא ייכנס לישראל".

פרוסארד ביקשה לקבל אשרת עבודה מטעם Radio France, אך נתקלה בסירוב מוחלט בשל עמדותיה הקיצוניות. משרד התפוצות הדגיש כי "חופש העיתונות אינו מהווה כסות להסתה פומבית נגד המדינה, ולכן הצעד להרחיקה היה מחויב המציאות".