הסדר העולמי שהכרנו בעשורים האחרונים הולך ומתערער. שתי המעצמות הגדולות, ארצות הברית ורוסיה, מתקשות להכריע מלחמות ולהשיג את יעדיהן.

רוסיה לא הצליחה להכניע את אוקראינה למרות שנים של לחימה, וארצות הברית גילתה שוב ושוב שגם עוצמה צבאית, טכנולוגית וכלכלית אינה מבטיחה ניצחון ברור במציאות מורכבת.

אולם האתגר הגדול של המאה ה־21 אינו רק צבאי, כלכלי או מדיני. הוא עמוק הרבה יותר.

זהו עידן של בירור אידאולוגי. עידן שבו האנושות כולה נדרשת לשאול מחדש שאלות יסוד: מה מטרתנו בעולם? מהם הערכים שעליהם נבנה את העתיד? וכיצד יוצרים חברה טובה יותר לדורות הבאים?

במערב מורגש בשנים האחרונות בלבול הולך וגובר. ערכים שבעבר נתפסו כמובנים מאליהם - משפחה, קהילה, לאום, מסורת, אחריות אזרחית ותחושת שייכות - עומדים לבחינה מתמדת. אין בכך פסול כשלעצמו; חברה חופשית חייבת לבחון את עצמה. אך כאשר הביקורת הופכת לספק מתמשך בכל יסוד שעליו נשענת החברה, היא תאבד את הביטחון בעצמה ואת היכולת להציב חזון משותף.

מנגד, העולם האסלאמיסטי הפונדמנטליסטי מציג תמונה הפוכה. הוא פועל מתוך זהות ברורה, אמונה עמוקה ומטרות מוגדרות. כוחם גדל כאשר הם ניצבים מול חברות שאינן בטוחות עוד בדרכן.

אלא שגם כאן נדרשת צניעות. המערב אינו יכול להציג את עצמו כמי שמצא את הנוסחה המושלמת לתיקון העולם. ההיסטוריה מלמדת אחרת. דווקא בלב אירופה הנאורה, המתקדמת והמשכילה צמחה השואה. אחד הפשעים הנוראים בתולדות האנושות לא נולד במדבריות רחוקים אלא במרכז התרבות האירופית. זהו תזכורת כואבת לכך שטכנולוגיה, השכלה וקדמה אינן ערובה למוסר, וכי גם תרבויות מפוארות עלולות לאבד את דרכן.

לכן השאלה האמיתית אינה מי חזק יותר, אלא איזו תפיסת עולם מסוגלת להוביל את האנושות לעתיד טוב יותר. האם עולם ללא זהות ושורשים? האם עולם של כפייה דתית ואידאולוגית? או שמא דרך אחרת, המצליחה לשלב בין ערכים שנראים לעיתים מנוגדים.

כאן בולטת ייחודה של ישראל.

ישראל היא מעבדה אנושית מרתקת. מדינה צעירה וחדשנית, אך גם עתיקת יומין. מדינה דמוקרטית ומודרנית, אך בעלת שורשים היסטוריים ורוחניים עמוקים. חברה שבה חיים יחד חילונים ודתיים, מסורתיים וחרדים, עולים חדשים וותיקים, יהודים לצד מיעוטים שונים. המפגש הזה אינו תמיד פשוט, ולעיתים הוא אף סוער ומטלטל, אך דווקא בתוכו מתפתח מודל ייחודי.

החברה הישראלית אינה מושלמת, אך היא מנסה פעם אחר פעם למצוא את נקודת האיזון שבין חירות לאחריות, בין זכויות לחובות, בין זהות לפתיחות, בין מסורת להתחדשות. בעולם שנמשך יותר ויותר לקצוות, ישראל מזכירה שאפשר גם אחרת.

משום כך יש לישראל תפקיד חשוב מעבר לגבולותיה. לא רק כמעצמת חדשנות, לא רק ככוח ביטחוני משמעותי, אלא כמדינה המנסה להתמודד עם שאלות היסוד של העתיד האנושי. כיצד בונים חברה השומרת על זהותה מבלי לוותר על הדמוקרטיה? כיצד מחברים בין מורשת עתיקה לקדמה טכנולוגית? כיצד נשארים נאמנים לשורשים מבלי לחשוש מהתחדשות?

העולם אינו זקוק רק לעוצמה. הוא זקוק לכיוון. הוא זקוק לחזון. הוא זקוק להבנה מחודשת של משמעות, אחריות וייעוד.

המאבק הגדול של המאה ה־21 לא יוכרע רק בשדות הקרב, במאזני הסחר או במעבדות המחקר. הוא יוכרע בשאלה איזו תרבות תצליח להעניק לאדם משמעות.

משום כך, על ארצות הברית ומדינות אירופה לא רק להתבונן בניסיון הישראלי מן הצד, אלא להבין שהמאבק שמנהלת ישראל הוא גם המאבק שלהן. ישראל ניצבת כיום בחזית ההגנה על ערכי החירות, הזהות והדמוקרטיה מול כוחות המבקשים לערערם. תמיכה בישראל אינה רק ביטוי לידידות או לברית אסטרטגית; היא השקעה בהגנה על עתידן שלהן ועל הערכים שעליהם נשענת הציוויליזציה המערבית כולה.

זהו האתגר הגדול של דורנו. וזו גם ההזדמנות הגדולה שלו.