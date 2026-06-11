שופט בית משפט המחוזי בת"א, עלאא מסארווה, דחה את בקשת הפרקליטות להרחיק את יונתן אוריך ממשרד ראש הממשלה ו"מכל מתקן ביטחוני או מקום בו עשויות להיות מוחזקות ידיעות סודיות" לאחר הגשת כתב האישום נגדו.

השופט קבע כי אם הפרקליטות מעוניינת להחמיר את ההגבלות על אוריך עליה להציג ראיות המצדיקות את המהלך.

מוקדם יותר הגישה הפרקליטות כתב אישום נגד יועצו של ראש הממשלה נתניהו - בפרשת הבילד.

לפי כתב האישום, אוריך נאשם במסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, במסירת ידיעה סודית, בהחזקת ידיעה סודית ובהשמדת ראיה. מדובר בפרשה שהובילה לביקורת ציבורית ופוליטית נרחבת, במיוחד נוכח התקרבות הבחירות.

ראש הממשלה נתניהו צורף גם הוא לרשימת עדי התביעה.