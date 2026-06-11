זירת פיצוץ הגז בעיר העתיקה כבאות והצלה לישראל

אישה כבת 80 נהרגה אחר הצהריים (חמישי) בפיצוץ שאירע במבנה מגורים ברחוב המלאך ברובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים. גבר כבן 50 נפצע באורח קשה ופונה לבית החולים שערי צדק כשהוא סובל מכוויות קשות בגופו.

מבדיקה ראשונית של כבאות והצלה עולה כי מקור האירוע הוא ככל הנראה בדליפת גז מאזור המטבח באחת הדירות. הגז הגיע לתחום הנפיצות וגרם לפיצוץ שגרם לנזק במבנה.

צוותי מד"א הוזעקו למקום והגיעו לזירה באמצעות טרקטורון ייעודי, שאפשר להם לנוע בסמטאות הצרות של העיר העתיקה. החובשים והפרמדיקים החלו מיד בטיפול בנפגעים.

חובש בכיר במד"א אליהו פכטר וחובשי מד"א אליה נורי ויאיר דוד סיפרו, "באמצעות טרקטורון ייעודי של מד"א הצלחנו להגיע לזירה דרך הסמטאות וראינו שני פצועים, ככל הנראה מפיצוץ בלון גז. האישה שכבה על הרצפה כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה. הענקנו לה טיפול רפואי מתקדם שכלל פעולות החייאה ממושכות, אך לצערנו לא נותר לנו אלא לקבוע את מותה במקום".

במקביל העניקו צוותי מד"א טיפול רפואי לגבר שנפצע בפיצוץ. הוא פונה לבית החולים כשהוא בהכרה וסובל מכוויות קשות.

לוחמי האש מתחנת אגוז ביצעו סריקות מקיפות במבנה ובסביבתו כדי לשלול הימצאות לכודים נוספים. בכבאות והצלה עדכנו כי לא אותרו לכודים וכי בוצע ניתוק של מקורות החשמל והאנרגיה במבנה.

עוד נמסר כי בבדיקות ניטור שנערכו בזירה לא נמצאו ערכים חריגים. האירוע הוגדר בשליטה, ונסיבותיו ייבדקו על ידי חוקר דליקות של כבאות והצלה לישראל.