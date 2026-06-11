הרב סתיו לרבנים החרדים: השתיקה מול האלימות - מתפרשת כהסכמה באדיבות ערוץ משב

לקראת גל המחאות והפגנות הקיצונים המתוכנן להיום, יוצא יו"ר ארגון רבני צהר, הרב דוד סתיו, בקריאת השכמה להנהגה החרדית.

בשיחה בערוץ משב, מבית צהר, התייחס הרב סתיו מתייחס לחסימות הכבישים ולמתקפה סמוך לביתו של שופט בית המשפט העליון נעם סולברג, וקובע כי שתיקת הרבנים החרדים מעניקה רוח גבית להמשך האלימות.

הרב סתיו תקף את הגינויים הרפים וה"מגומגמים" כלשונו, ודרש מההנהגה החרדית להוקיע את הפורעים. "אנחנו יודעים שרוב הציבור החרדי לא מסכים לפעילויות האלה, אבל אנחנו מצפים לשמוע מגדולי הציבור החרדי שיאמרו זאת תחת הגושפנקה הדתית, ההלכתית, התורנית, הרוחנית...האם הם יצאו נגדם ממש כאילו חיללו שבת או אכלו חזיר? או עשו איזושהי עבירה אחרת בהלכות צניעות או כשרות?".

לקראת התחדשות ההפגנות היום, מזהיר הרב כי חוסר התגובה מכתים את הציבור כולו ונובעת משתי אפשרויות חמורות: "הדממה הזאת יכולה להתפרש כאחד משני דברים - או שתיקה כהודאה, ואז אדרבה, תמכו בהם, תאמרו שאכן הפעולות האלה מותרות. אפשרות שנייה, שאתם יודעים שזה אסור, אתם יודעים שזה דבר שלא ייעשה, אתם יודעים שזה חילול השם, אבל נפל פחדם של אותם פורעים גם על גדולי ישראל".

בסיום, קרא הרב סתיו למנהיגים החרדים לקחת אחריות, לא לפחד מהקיצוניים, ולעצור את הכאוס ברחובות בטרם יחמיר. "התורה מצווה אותנו, את הרבנים, את הדיינים, לא לפחד מאיש. אם אדם עושה פעולה שמכתימה ציבור שלם באחריות לאותה פעולה, חובתנו כמנהיגי הציבור לומר: 'לא, ידינו לא שפכו את הדם הזה'. אנא, השמיעו קולכם בקול רם, תאמרו 'לא, לא זו דרכנו'. דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום".