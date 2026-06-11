נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם היום (חמישי) הודעה חריגה ברשתות החברתיות ובה איים בהחרפת הפעולה הצבאית נגד איראן.

בפוסט שפרסם כתב טראמפ כי "ארצות הברית תפגע באיראן בעוצמה רבה הלילה", וטען כי חיל הים, חיל האוויר, מערכי המכ"ם, ההגנה האווירית ורוב יכולותיה ההתקפיות של איראן "נעלמו".

לדבריו, "התקיפות הלילה יהיו גדולות ומשמעותיות יותר", מבלי לפרט מהם היעדים או היקף הפעולה המתוכננת.

טראמפ הוסיף כי "בשלב מסוים בעתיד הלא רחוק" ארצות הברית תכבוש את האי חארג' ונקודות תשתית נפט נוספות באיראן. לדבריו, המהלך יאפשר לארצות הברית להשיג "שליטה מוחלטת" על שוקי הנפט והגז האיראניים.

בהמשך השווה טראמפ את התוכנית שעליה דיבר למהלכים שביצעה ארצות הברית מול ונצואלה, וטען כי צעדים אלה פועלים "בצורה מבריקה" הן עבור ונצואלה והן עבור ארצות הברית.

ההצהרה מגיעה על רקע המתיחות הביטחונית המתמשכת בין ארצות הברית לאיראן והדיווחים על המשך הפעילות הצבאית האמריקנית באזור.